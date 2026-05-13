A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem suspeito de tráfico de drogas durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em Ubatuba, no Litoral Norte. A ação foi realizada na manhã desta quarta-feira (13) e faz parte das investigações sobre um homicídio ocorrido nas proximidades do imóvel alvo da diligência.

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Segundo a Polícia Civil, a operação foi coordenada pela Delegacia de Polícia de Ubatuba. O mandado foi expedido pela Justiça no contexto de uma investigação que apura um assassinato supostamente relacionado aos proprietários da residência.