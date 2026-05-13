A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem suspeito de tráfico de drogas durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em Ubatuba, no Litoral Norte. A ação foi realizada na manhã desta quarta-feira (13) e faz parte das investigações sobre um homicídio ocorrido nas proximidades do imóvel alvo da diligência.
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Segundo a Polícia Civil, a operação foi coordenada pela Delegacia de Polícia de Ubatuba. O mandado foi expedido pela Justiça no contexto de uma investigação que apura um assassinato supostamente relacionado aos proprietários da residência.
Durante as buscas no imóvel, os policiais encontraram um homem em um dos quartos, acompanhado de uma adolescente. No cômodo, foram apreendidas porções de haxixe, maconha e cocaína, além de uma balança de precisão, materiais usados para fracionamento de entorpecentes e dinheiro em espécie.
De acordo com os agentes, o suspeito afirmou que morava no local havia cerca de duas semanas, na condição de inquilino dos investigados. Ele assumiu a posse das drogas e disse ser usuário. No entanto, durante a continuidade da vistoria, os policiais localizaram novas porções de entorpecentes já embaladas para venda.
Suspeito possuí antecedentes criminais
Ainda conforme a Polícia Civil, o homem possui antecedentes relacionados a atos infracionais, tráfico de drogas e crimes patrimoniais. Ele foi preso em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça. A autoridade policial também representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.
As drogas apreendidas foram encaminhadas ao Instituto de Criminalística para perícia. A adolescente localizada no imóvel foi entregue ao responsável legal.
A investigação está relacionada à morte de João Felipe Belineli Santos, de 26 anos, proprietário da Adega e Bar dos Amigos, no bairro Parque Guarani, atrás do aeroporto de Ubatuba. O crime aconteceu na tarde do dia 27 de abril.
Na ocasião, João Felipe foi atingido por ao menos três disparos na cabeça. Familiares chegaram a levá-lo para a Santa Casa de Ubatuba, mas ele já deu entrada na unidade sem vida.
Moradores relataram ter ouvido vários tiros. Após o crime, houve confusão envolvendo familiares e pessoas que estavam no hospital, o que levou ao acionamento da Polícia Militar.