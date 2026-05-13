13 de maio de 2026
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IMÓVEIS

Prefeitura de SJC cria grupo para avaliar venda de áreas públicas

Por Sessão Extra | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Claudio Vieira/PMSJC
Grupo de trabalho terá objetivo de ‘identificar áreas’ do poder público municipal ‘com potencial de valorização e que possam ser objeto de leilão ou outras formas de alienação em curto prazo’
Grupo de trabalho terá objetivo de ‘identificar áreas’ do poder público municipal ‘com potencial de valorização e que possam ser objeto de leilão ou outras formas de alienação em curto prazo’

Alienação
A Prefeitura de São José dos Campos criou um grupo de trabalho com o objetivo de "identificar áreas" do poder público municipal "com potencial de valorização e que possam ser objeto de leilão ou outras formas de alienação em curto prazo".

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Fundo
Esse mesmo grupo será responsável por "elaborar estudos de viabilidade técnica, jurídica e financeira para a constituição e implementação de um Fundo de Investimento Imobiliário do Município, visando a geração de receitas alternativas e a otimização da gestão de ativos".

Grupo
Segundo a administração municipal, "a constituição do grupo dá continuidade às iniciativas da Prefeitura voltadas à modernização da gestão patrimonial do município, iniciadas com a implantação do Departamento de Ativos Imobiliários no ano passado".

Recadastro
"Uma das primeiras ações deste grupo de trabalho consiste em recadastrar as áreas públicas com potencial de valorização e que possam ser alienadas a curto prazo. O levantamento terá a colaboração do Cartório de Registro de Imóveis", explicou a Prefeitura.

Viabilidade
Ainda segundo o município, caso seja "verificada a viabilidade do Fundo de Investimento Imobiliário, o instrumento terá estrutura financeira regulada pela Comissão de Valores Mobiliários e sua gestão será feita por empresa especializada, contratada pela Prefeitura por meio de licitação".

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