Alienação

A Prefeitura de São José dos Campos criou um grupo de trabalho com o objetivo de "identificar áreas" do poder público municipal "com potencial de valorização e que possam ser objeto de leilão ou outras formas de alienação em curto prazo".

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Fundo

Esse mesmo grupo será responsável por "elaborar estudos de viabilidade técnica, jurídica e financeira para a constituição e implementação de um Fundo de Investimento Imobiliário do Município, visando a geração de receitas alternativas e a otimização da gestão de ativos".