As letras estão de luto.

Morreu nesta quarta-feira (13) o escritor, professor e engenheiro Pedro Luiz de Oliveira Costa Neto, 87 anos, dono na cadeira de nº 5 da Academia Taubateana de Letras, reconhecido por suas poesias e seus livros técnicos.

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