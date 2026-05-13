Foragido de São José dos Campos, Benedito Domingos Machado, 75 anos, foi preso na tarde desta quarta-feira (13) em Londrina, no Paraná, por policiais civis da Delegacia de Homicídios local.
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Nessa terça-feira (12), a Justiça havia decretado a prisão preventiva dele. Benedito é acusado de tentar matar Denio Andrade dos Santos, 34 anos, com golpes de facão no Jardim Colonial, na região sul de São José dos Campos. Ele estava foragido.
O crime aconteceu no dia 15 de abril e, segundo a investigação, a vítima foi perseguida em via pública mesmo após tentar fugir do agressor.
De acordo com o inquérito policial, Denio foi encontrado ferido na rua Iran Faria Siqueira, com múltiplos golpes provocados por instrumento perfurocortante, atingindo regiões vitais como cabeça, pescoço e mãos. Ele foi socorrido e levado ao hospital.
A denúncia do Ministério Público foi aceita pela Vara do Júri de São José dos Campos na terça-feira (12). O investigado responderá por tentativa de homicídio qualificado.
Ataque com facão
Segundo depoimentos anexados ao inquérito, a vítima e o suspeito consumiam bebida alcoólica na residência de uma testemunha quando ocorreu uma discussão. Conforme o relato, Benedito teria se apoderado de um facão e iniciado os ataques sem que houvesse chance de defesa.
A investigação aponta que Denio conseguiu fugir inicialmente, mas acabou perseguido pelo agressor até cair na rua, onde continuou sendo atacado. Para a polícia, a dinâmica do crime demonstra intenção clara de matar.
Na decisão, o juiz Milton de Oliveira Sampaio Neto destacou que o suspeito teria desferido múltiplos golpes em regiões vitais da vítima, como cabeça e pescoço. O magistrado também afirmou que o homem agiu por motivo fútil após uma discussão envolvendo um boné.
Benedito fugiu após o crime
Ainda segundo o inquérito, o acusado fugiu após o ataque e não foi mais localizado. Há informações de que familiares retiraram os pertences dele da residência, indicando possível fuga para outro estado. De fato, nesta quarta, ele foi encontrado em Londrina.
O juiz considerou que a prisão preventiva era necessária para garantir a ordem pública, preservar testemunhas e assegurar o andamento da investigação. A decisão também menciona relatos de comportamento violento anterior atribuídos ao investigado.
Mandados de prisão e citação já foram expedidos pela Justiça. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.