Foragido de São José dos Campos, Benedito Domingos Machado, 75 anos, foi preso na tarde desta quarta-feira (13) em Londrina, no Paraná, por policiais civis da Delegacia de Homicídios local.

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Nessa terça-feira (12), a Justiça havia decretado a prisão preventiva dele. Benedito é acusado de tentar matar Denio Andrade dos Santos, 34 anos, com golpes de facão no Jardim Colonial, na região sul de São José dos Campos. Ele estava foragido.