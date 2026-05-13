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FORAGIDO

Suspeito é preso no Paraná após ataque com facão em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/PC
Benedito Domingos foi preso no Paraná por tentar matar Denio Andrade (no detalhe)
Benedito Domingos foi preso no Paraná por tentar matar Denio Andrade (no detalhe)

Foragido de São José dos Campos, Benedito Domingos Machado, 75 anos, foi preso na tarde desta quarta-feira (13) em Londrina, no Paraná, por policiais civis da Delegacia de Homicídios local.

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Nessa terça-feira (12), a Justiça havia decretado a prisão preventiva dele. Benedito é acusado de tentar matar Denio Andrade dos Santos, 34 anos, com golpes de facão no Jardim Colonial, na região sul de São José dos Campos. Ele estava foragido.

O crime aconteceu no dia 15 de abril e, segundo a investigação, a vítima foi perseguida em via pública mesmo após tentar fugir do agressor.

De acordo com o inquérito policial, Denio foi encontrado ferido na rua Iran Faria Siqueira, com múltiplos golpes provocados por instrumento perfurocortante, atingindo regiões vitais como cabeça, pescoço e mãos. Ele foi socorrido e levado ao hospital.

A denúncia do Ministério Público foi aceita pela Vara do Júri de São José dos Campos na terça-feira (12). O investigado responderá por tentativa de homicídio qualificado.

Ataque com facão

Segundo depoimentos anexados ao inquérito, a vítima e o suspeito consumiam bebida alcoólica na residência de uma testemunha quando ocorreu uma discussão. Conforme o relato, Benedito teria se apoderado de um facão e iniciado os ataques sem que houvesse chance de defesa.

A investigação aponta que Denio conseguiu fugir inicialmente, mas acabou perseguido pelo agressor até cair na rua, onde continuou sendo atacado. Para a polícia, a dinâmica do crime demonstra intenção clara de matar.

Na decisão, o juiz Milton de Oliveira Sampaio Neto destacou que o suspeito teria desferido múltiplos golpes em regiões vitais da vítima, como cabeça e pescoço. O magistrado também afirmou que o homem agiu por motivo fútil após uma discussão envolvendo um boné.

Benedito fugiu após o crime

Ainda segundo o inquérito, o acusado fugiu após o ataque e não foi mais localizado. Há informações de que familiares retiraram os pertences dele da residência, indicando possível fuga para outro estado. De fato, nesta quarta, ele foi encontrado em Londrina.

O juiz considerou que a prisão preventiva era necessária para garantir a ordem pública, preservar testemunhas e assegurar o andamento da investigação. A decisão também menciona relatos de comportamento violento anterior atribuídos ao investigado.

Mandados de prisão e citação já foram expedidos pela Justiça. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

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