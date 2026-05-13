A Copa do Mundo de 2026 ainda nem começou, mas um torcedor de Taubaté já está escalado. Aos 78 anos, o dentista Daniel Bartolomeu Sbruzzi vai desembarcar nos Estados Unidos, Canadá e México para acompanhar sua 12ª Copa do Mundo — um feito que o coloca definitivamente no hall dos personagens mais folclóricos e apaixonados do futebol brasileiro.
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Reconhecido pelo Guinness World Records como a pessoa que mais participou de Copas do Mundo da Fifa, Daniel carrega na bagagem muito mais do que passagens aéreas, ingressos e bandeiras. Leva histórias improváveis, fantasias inesquecíveis e uma paixão que começou quase por acaso, em 1978, na Argentina.
“Eu estava fantasiado de noiva por causa do bloco ‘Vai Quem Quer’, de Taubaté. Apareci muito na televisão e peguei gosto”, relembra, aos risos.
Desde então, o taubateano praticamente transformou a Copa em modo de vida. Só perdeu a edição de 1982, na Espanha — e até hoje lamenta a decisão estratégica equivocada. “A gente achou que o Brasil passaria da Itália e deixou para comprar tudo depois. O Brasil perdeu. Ficamos sem Copa”, conta.
Daniel na Copa do Catar, em 2022 / @10decopas
Da cadeira do dentista aos estádios do mundo
Daniel nasceu em Guarapuava, no Paraná, mas se mudou ainda adolescente para Taubaté, cidade que adotou no coração e faz questão de representar pelo mundo.
Em todos os estádios, ele leva faixas da cidade, do tradicional bloco “Vai Quem Quer” e até do Sport Clube 15 de Novembro, time amador do Chafariz. “Procuro sempre levar o nome de Taubaté”, afirma.
E não pense que a aposentadoria chegou. Daniel segue trabalhando como dentista — com um objetivo bem claro. “Tenho que correr atrás porque essa Copa vai ficar muito cara”, brinca.
A viagem de 2026 já está praticamente desenhada. Ele embarca com um grupo de mais de 15 amigos, todos organizados entre passagens, hotéis e roteiros. A única certeza, segundo ele, é que pretende ficar até a final.
“Mesmo quando não consigo ingresso, fico na Fan Fest. Copa do Mundo não é só jogo. É cultura, amizade e experiência.”
Daniel na Copa do Mundo dos Estados Unidos, em 1994 / Guinness World
O homem das fantasias
Se existe alguém capaz de transformar arquibancada em carnaval, esse alguém é Daniel Sbruzzi.
Ao longo das Copas, ele já apareceu vestido de noiva, enfermeira e até criou personagens improvisados dependendo do momento da Seleção Brasileira. Na Copa de 2002, por exemplo, virou “enfermeira do Ronaldinho” após a preocupação com o joelho do craque.
Já no Catar, precisou adaptar o figurino. “Lá a lei é muito rígida. Não dava para brincar como antes. Então fui de xeique”, diverte-se.
Para 2026, porém, o look ainda é mistério. E a decisão costuma sair na última hora. “Uma semana antes eu vou na 25 de Março e vejo o que aparece. A fantasia nasce ali.”
Daniel na na Alemanha, na Copa do Mundo de 2006 / Guinness World Records
Do penta ao trauma do 7 a 1
Entre tantas histórias, Daniel guarda momentos que qualquer torcedor brasileiro jamais esquecerá.
Seu jogo preferido? A final de 2002, quando Ronaldo Fenômeno marcou dois gols sobre a Alemanha e garantiu o pentacampeonato. A melhor Copa? A de 1994, por causa da emoção de decisão por pênaltis contra a Itália.
“Com aquele pênalti na final foi8 um momento dramático. Você pode perder ou ganhar, não tem outro jeito. Em 1994 foi muito emocionante.”
Mas ele também esteve presente no maior trauma recente da Seleção: o 7 a 1 contra a Alemanha, em 2014. E pior: atrás do gol. “Vi os cinco primeiros gols da Alemanha bem perto. Foi horrível.”
Ainda assim, o amor pelo futebol continua intacto. Para 2026, ele aposta na nova geração brasileira e faz campanha até pela presença de Neymar. “O Neymar é aquele jogador que pode resolver em 15 minutos. Eu levaria.”
Daniel na Copa do Mundo de 2014, no Brasil / Guinness World Records
Guinness, Pelé e um sonho sem fim
Curiosamente, Daniel nunca saiu pelo mundo pensando em recordes. O Guinness veio quase por acaso, depois que um amigo descobriu que o antigo recordista tinha nove Copas. Na Rússia, Daniel chegou à décima. No Catar, recebeu oficialmente o título mundial.
Hoje, ele guarda com orgulho um detalhe especial: o diploma do Guinness igual ao de Pelé. “O diploma do Pelé é igualzinho ao meu”, conta, sorrindo.
Agora, o brasileiro mais “copeiro” do planeta sonha com mais uma final histórica — de preferência sem sofrimento. “Minha final dos sonhos? Brasil contra um time fraco”, brinca. “O importante é ganhar.”
E enquanto milhões acompanham a Copa pela televisão, Taubaté terá novamente um representante nas arquibancadas do planeta. Fantasiado, animado e pronto para mais um capítulo da própria lenda.
Daniel na Copa do Catar, em 2022 / @10decopas
Parceria
Neste ano, Daniel vai viajar por meio de uma parceria da B2P Operadora com a Trivo Viagens, agência de Taubaté. Eles vão levar a torcida organizada de Taubaté, liderada por Daniel Sbruzzi.
“Viajar para a Copa nunca foi só sobre futebol. É sobre conhecer culturas, fazer amigos e viver algo único em cada país. Ter uma estrutura profissional apoiando o grupo faz toda a diferença para que a gente foque no que realmente importa: a experiência”, disse Daniel.
"A iniciativa reforça a conexão entre turismo, futebol e experiência internacional, posicionando a B2P Operadora como uma parceira estratégica das agências para operações que envolvem grandes deslocamentos, câmbio, pagamentos e organização de grupos em eventos globais", disse a B2P Operadora.