A Copa do Mundo de 2026 ainda nem começou, mas um torcedor de Taubaté já está escalado. Aos 78 anos, o dentista Daniel Bartolomeu Sbruzzi vai desembarcar nos Estados Unidos, Canadá e México para acompanhar sua 12ª Copa do Mundo — um feito que o coloca definitivamente no hall dos personagens mais folclóricos e apaixonados do futebol brasileiro.

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Reconhecido pelo Guinness World Records como a pessoa que mais participou de Copas do Mundo da Fifa, Daniel carrega na bagagem muito mais do que passagens aéreas, ingressos e bandeiras. Leva histórias improváveis, fantasias inesquecíveis e uma paixão que começou quase por acaso, em 1978, na Argentina.