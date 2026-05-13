A família do técnico de enfermagem Jansen, de 44 anos, vive dias de angústia após o desaparecimento do morador da Vila Iracema, em São José dos Campos. Segundo familiares, ele saiu de casa no último dia 9 de maio dirigindo um veículo Celta prata e, desde então, não deu mais notícias.

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Solteiro, Jansen mora com a mãe, uma idosa que recentemente passou por tratamento contra o câncer e está desesperada com o desaparecimento do filho.