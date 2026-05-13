A família do técnico de enfermagem Jansen, de 44 anos, vive dias de angústia após o desaparecimento do morador da Vila Iracema, em São José dos Campos. Segundo familiares, ele saiu de casa no último dia 9 de maio dirigindo um veículo Celta prata e, desde então, não deu mais notícias.
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Solteiro, Jansen mora com a mãe, uma idosa que recentemente passou por tratamento contra o câncer e está desesperada com o desaparecimento do filho.
De acordo com relatos da família, o técnico de enfermagem saiu sozinho e não informou para onde iria. Desde então, parentes e amigos tentam localizar o homem e mobilizam campanhas nas redes sociais em busca de informações.
“Peço que me ajudem a divulgar. Esse é o meu irmão. Quem o ver ou souber de alguma informação, por favor, nos avise”, escreveu uma familiar nas redes sociais.
Família busca informações sobre paradeiro
Jansen já trabalhou no Hospital da Vila Industrial e também no Hospital São Francisco, em São José dos Campos, onde é conhecido por colegas e profissionais da área da saúde.
A família pede que qualquer informação sobre o paradeiro do técnico de enfermagem seja comunicada imediatamente às autoridades ou diretamente aos familiares.
No cartaz divulgado nas redes sociais, familiares informam que ele saiu utilizando um Chevrolet Celta prata. O desaparecimento gerou grande mobilização entre amigos, colegas de profissão e moradores da região.
Como ajudar
Quem tiver informações sobre Jansen pode entrar em contato pelo telefone: (12) 98177-5020. Também é possível acionar a Polícia Civil pelo telefone 181 ou a Polícia Militar pelo 190.