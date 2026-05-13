Deflagrada nesta quarta-feira (13), na região do Banhado, em São José dos Campos, a Operação Recicla 3 visa combater a receptação de fios de cobre, contêiner de lixo da prefeitura e outros objetos de possível origem ilícita.
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A ação reúne equipes da Polícia Civil, Polícia Militar, GCM (Guarda Civil Municipal) e apoio social da Prefeitura de São José. A operação ocorre em pontos do Banhado ligados ao armazenamento irregular de materiais.
De acordo com o delegado Reinaldo Checa Júnior, do 1º Distrito Policial, objetos encontrados no local serão apreendidos. Três pessoas foram detidas até o momento e devem prestar esclarecimentos às autoridades.
Além da suspeita de receptação, a Polícia Civil apura indícios de crime ambiental. Segundo o delegado, há acúmulo de material e carros abandonados no terreno vistoriado, situação que será analisada pelas equipes responsáveis. O crime ambiental seria caracterizado pelo material se encontrar em Área de Preservação Permanente.
Polícia busca origem dos materiais apreendidos
O trabalho policial busca identificar a origem dos objetos apreendidos e verificar se os materiais têm relação com furtos registrados na cidade. Casos de subtração de fios de cobre afetam serviços públicos e privados, como iluminação, telefonia, internet, energia elétrica e equipamentos urbanos.
A região do Banhado já foi alvo de outras fiscalizações por suspeita de armazenamento irregular de materiais metálicos. Em junho de 2025, a segunda fase da operação resultou na apreensão de mais de meia tonelada de fios de cobre em São José dos Campos.
Na ocasião, a força-tarefa teve apoio da GCM e da Fiscalização de Posturas, com foco no combate ao furto e à receptação de metais, hidrômetros, relógios de energia e equipamentos públicos ou privados.
Até o momento, a ocorrência aponta a localização de fios de cobre, contêiner de lixo da Prefeitura e outros objetos. A quantidade total de materiais apreendidos ainda deve ser confirmada após a conclusão da vistoria.
Os itens recolhidos serão analisados para identificação de origem e eventual vínculo com boletins de ocorrência registrados no município. A perícia foi acionada para fazer o laudo do que foi encontrado.