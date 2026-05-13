Deflagrada nesta quarta-feira (13), na região do Banhado, em São José dos Campos, a Operação Recicla 3 visa combater a receptação de fios de cobre, contêiner de lixo da prefeitura e outros objetos de possível origem ilícita.

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A ação reúne equipes da Polícia Civil, Polícia Militar, GCM (Guarda Civil Municipal) e apoio social da Prefeitura de São José. A operação ocorre em pontos do Banhado ligados ao armazenamento irregular de materiais.