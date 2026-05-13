A Polícia Civil e o Ministério Público criaram uma força-tarefa contra o crime organizado na RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba), região líder em homicídios em São Paulo e alvo de disputa entre PCC (Primeiro Comando da Capital) e CV (Comando Vermelho).

O objetivo principal é estrangular as finanças do crime organizado que atua na área, situada entre São Paulo e Rio de Janeiro.

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