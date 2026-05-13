13 de maio de 2026
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ENGAVETAMENTO

Tamoios: Vítima fica ferida após acidente entre carros e caminhão

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Concessionária Tamoios
Trecho do Contorno Sul da Rodovia dos Tamoios
Trecho do Contorno Sul da Rodovia dos Tamoios

Uma pessoa ficou ferida após um engavetamento envolvendo um caminhão e três carros no Contorno Sul da Rodovia dos Tamoios, em São Sebastião, no Litoral Norte. O acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (13), por volta das 7h.

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A vítima foi socorrida com ferimentos leves. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dela.

Os veículos envolvidos no acidente foram levados para o acostamento e o trânsito fluiu normalmente no trecho após o atendimento.

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