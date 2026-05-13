Uma pessoa ficou ferida após um engavetamento envolvendo um caminhão e três carros no Contorno Sul da Rodovia dos Tamoios, em São Sebastião, no Litoral Norte. O acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (13), por volta das 7h.

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A vítima foi socorrida com ferimentos leves. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dela.