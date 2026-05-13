13 de maio de 2026
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DESCUMPRIU MEDIDA

Mulher aciona botão do pânico e ex é preso em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
GCM prende agressor após vítima acionar 'botão do pânico'
GCM prende agressor após vítima acionar 'botão do pânico'

Um homem de 37 anos foi preso em flagrante pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Taubaté após violar uma medida protetiva e ameaçar sua ex-companheira.

A prisão ocorreu na noite de sexta-feira (8), após a vítima acionar o dispositivo de segurança conhecido como "botão do pânico".

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O CGI (Centro de Gestão Integrada) registrou o alerta de emergência e uma equipe Romu (Ronda Ostensiva Municipal) se deslocou para o atendimento no bairro Areão. No local, os agentes constataram que o suspeito descumpria uma ordem judicial que o obrigava a manter distância da ex-parceira.

A mulher relatou que, além de ignorar a restrição, o homem a ameaçou e insultou. Diante dos fatos, o agressor foi conduzido à delegacia, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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