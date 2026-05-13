Um homem de 37 anos foi preso em flagrante pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Taubaté após violar uma medida protetiva e ameaçar sua ex-companheira.

A prisão ocorreu na noite de sexta-feira (8), após a vítima acionar o dispositivo de segurança conhecido como "botão do pânico".

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