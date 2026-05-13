O Festival Vale Nihon Matsuri promove as culturas japonesa e coreana em Taubaté com apresentações artísticas e gastronomia. Com início na sexta-feira (15), o evento vai até domingo (17) e reúne entretenimento e comida típica em um ambiente inspirado no bairro paulista da Liberdade.
Gastronomia
A festa terá um cardápio com pratos tradicionais, como yakisoba, tempurá, gyoza e o Stick Dog. Para quem prefere a culinária brasileira, o espaço terá opções de hambúrguer gourmet, lanche de costela e pastel de feira, acompanhados de chope gelado.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Apresentações
O público poderá conferir apresentações de taiko, grupos de K-pop como Guerreiras do K-pop e Pink Fire, além de participar de sessões de karaokê e desfiles de cosplay. O evento também abre espaço para a literatura com o lançamento do livro Confiando no Amor, da ilustradora Pietra Davanzo, que aborda a temática da saúde mental.
Participe
As apresentações ocorrerão no estacionamento do Taubaté Shopping, na avenida Charles Schnneider, onde também será montada a praça de alimentação. As atividades ocorrem das 17h às 22h na sexta-feira e das 11h às 22h no sábado e domingo.