O Hospital de Clínicas Sul Dr. Ivan da Silva Teixeira, unidade da Prefeitura de São José dos Campos administrada pelo Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus, implantou o modelo de atendimento Fast Track no Pronto Atendimento Adulto.
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O sistema cria um fluxo específico para pacientes com casos de menor complexidade. A proposta é direcionar esses atendimentos de forma separada para reduzir o tempo de espera e organizar a demanda entre as equipes de saúde.
Os pacientes passam inicialmente pela classificação de risco feita pela equipe de enfermagem. Após essa etapa, os casos considerados de baixa gravidade são encaminhados ao Fast Track, onde recebem atendimento e orientações.
Segundo o hospital, a medida também busca priorizar casos de urgência no atendimento geral da unidade.
Com a implantação do modelo, o tempo médio de atendimento foi reduzido de aproximadamente 2h50 para cerca de 1h40.
Dados da ouvidoria municipal apontam queda nas manifestações relacionadas ao atendimento. Os registros passaram de 17 no mês anterior para 11 no período analisado.
Além do Hospital de Clínicas Sul, o modelo Fast Track também é utilizado no Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence e nas seis unidades de pronto atendimento do município.