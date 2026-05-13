O Hospital de Clínicas Sul Dr. Ivan da Silva Teixeira, unidade da Prefeitura de São José dos Campos administrada pelo Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus, implantou o modelo de atendimento Fast Track no Pronto Atendimento Adulto.

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O sistema cria um fluxo específico para pacientes com casos de menor complexidade. A proposta é direcionar esses atendimentos de forma separada para reduzir o tempo de espera e organizar a demanda entre as equipes de saúde.