Um acidente em Taubaté matou um motociclista e deixou uma mulher em estado grave na noite desse domingo (10), na altura do km 130,300 da SP-062, na avenida Charles Schneider.
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De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Civil, a batida envolveu uma motocicleta Honda XLX 350 R e um Chevrolet Spin. O caso foi registrado no plantão da Delegacia Seccional de Taubaté como homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.
O motociclista 38 anos chegou a ser socorrido ao Hospital Regional, mas não resistiu e teve o óbito confirmado. A passageira da moto, de 31 anos, também foi levada ao hospital e, no momento do registro policial, estava em estado grave, entubada e sob cuidados médicos.
O motorista do carro, de 64 anos, também recebeu atendimento médico. O boletim aponta que ele sofreu dores leves após a batida e compareceu à unidade policial após sair do hospital.
Depoimento do motorista
O condutor da Spin relatou à polícia que seguia da Avenida Itália no sentido Parque Aeroporto. Ele disse que parou no semáforo vermelho, na faixa da esquerda, e saiu após a abertura do sinal verde. Ainda de acordo com o relato registrado no BO, ele afirmou que sentiu um forte impacto na lateral direita do carro.
O motorista declarou também que uma possível testemunha, apontada como motorista de aplicativo, teria visto a dinâmica do acidente na avenida Charles Schneider em Taubaté e auxiliado no acionamento do socorro. A Polícia Civil registrou que houve tentativas de contato com essa testemunha, mas sem sucesso até o fechamento do boletim.
O boletim de ocorrência informa que o teste de etilômetro feito no condutor do automóvel teve resultado negativo para ingestão de bebida alcoólica. A documentação do veículo também estava regular, e o motorista aparecia como devidamente habilitado.
A Polícia Civil requisitou perícia no local e nos veículos. O boletim cita que a área estava preservada por equipe de inspeção de tráfego do DER. Também foram solicitados exame necroscópico e toxicológico para a vítima fatal, além de exame de lesão corporal para as demais vítimas.
O delegado responsável pelo registro entendeu que não havia hipótese de flagrante naquele momento. A decisão considerou a necessidade de laudos periciais, oitiva de testemunhas e posterior depoimento da vítima que permanecia internada. O caso foi encaminhado à delegacia da área para prosseguimento por inquérito policial.