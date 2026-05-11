Um acidente em Taubaté matou um motociclista e deixou uma mulher em estado grave na noite desse domingo (10), na altura do km 130,300 da SP-062, na avenida Charles Schneider.

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De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Civil, a batida envolveu uma motocicleta Honda XLX 350 R e um Chevrolet Spin. O caso foi registrado no plantão da Delegacia Seccional de Taubaté como homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.