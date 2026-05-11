11 de maio de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem agressivo ameaça ex de morte e é preso em flagrante no Vale

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica em Silveiras. A ação ocorreu na madrugada de domingo (10), quando a polícia foi acionada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para intervir na ocorrência em andamento na região central da cidade.

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No local, a equipe encontrou o suspeito, que apresentava comportamento agressivo e proferia ameaças contra a vida da ex-esposa.

Ele foi conduzido ao plantão policial de Cruzeiro, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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