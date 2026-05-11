Um homem e uma mulher procurados pela Justiça foram localizados e presos em Lorena. As prisões foram realizadas em ocorrências distintas, porém ambas no domingo (10), no bairro Vila Brito.

Durante a madrugada, o homem foi abordado por policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) em patrulhamento pela região.

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