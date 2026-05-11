11 de maio de 2026
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MANDADO DE PRISÃO

Procurado por estupro é preso em Caraguatatuba após denúncia

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem procurado pela Justiça por estupro foi localizado e preso em Caraguatatuba. A ação ocorreu na manhã deste domingo (10), no bairro Perequê-Mirim, após uma denúncia anônima que indicou a localização do suspeito.

Equipes da Polícia Militar, em diligência ao local, encontraram o fugitivo e, após consultas aos sistemas criminais, constataram o mandado de prisão, conforme previsto no artigo 213 do Código Penal.

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Ele foi conduzido ao distrito policial e permaneceu preso, à disposição da Justiça.

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