Um homem procurado pela Justiça por estupro foi localizado e preso em Caraguatatuba. A ação ocorreu na manhã deste domingo (10), no bairro Perequê-Mirim, após uma denúncia anônima que indicou a localização do suspeito.

Equipes da Polícia Militar, em diligência ao local, encontraram o fugitivo e, após consultas aos sistemas criminais, constataram o mandado de prisão, conforme previsto no artigo 213 do Código Penal.

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