Regiões do Vale do Paraíba estão sob alerta de perigo potencial para chuvas intensas e ventos de até 60 km/h.
O aviso meteorológico é do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), com validade até às 12h59 desta segunda-feira (11) e requer atenção da população em caso de alagamentos e descargas elétricas.
Chuvas e ventos
O órgão prevê chuvas moderadas a fortes com volume entre 20 e 30 mm/h, podendo chegar a 50 mm ao longo do dia. Os ventos podem atingir entre 40 e 60 km/h.
Há pouco risco de corte de energia, mas é importante estar atento a quedas de galhos, alagamentos e descargas elétricas.
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Recomendações de segurança
Para evitar acidentes durante o período de instabilidade, é recomendado não se abrigar debaixo de árvores e evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda (devido ao risco de queda e raios).
Devido à possibilidade de descargas elétricas, deve-se evitar utilizar aparelhos ligados diretamente à tomada durante tempestades.
Emergências
Em caso de incidentes, entre em contato com a Defesa Civil (199) ou com o Corpo de Bombeiros (193).
A situação meteorológica segue em monitoramento, e novos avisos podem ser emitidos caso as condições de severidade se alterem ao longo do dia.