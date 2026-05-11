11 de maio de 2026
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ALERTA INMET

Semana começa com chuvas fortes e ventos no Vale do Paraíba

Por Luyse Camargo | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Regiões do Vale do Paraíba estão sob alerta de perigo potencial para chuvas intensas e ventos de até 60 km/h.

O aviso meteorológico é do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), com validade até às 12h59 desta segunda-feira (11) e requer atenção da população em caso de alagamentos e descargas elétricas.

Chuvas e ventos

O órgão prevê chuvas moderadas a fortes com volume entre 20 e 30 mm/h, podendo chegar a 50 mm ao longo do dia. Os ventos podem atingir entre 40 e 60 km/h.

Há pouco risco de corte de energia, mas é importante estar atento a quedas de galhos, alagamentos e descargas elétricas.

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Recomendações de segurança

Para evitar acidentes durante o período de instabilidade, é recomendado não se abrigar debaixo de árvores e evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda (devido ao risco de queda e raios).

Devido à possibilidade de descargas elétricas, deve-se evitar utilizar aparelhos ligados diretamente à tomada durante tempestades.

Emergências

Em caso de incidentes, entre em contato com a Defesa Civil (199) ou com o Corpo de Bombeiros (193).

A situação meteorológica segue em monitoramento, e novos avisos podem ser emitidos caso as condições de severidade se alterem ao longo do dia.

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