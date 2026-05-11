Regiões do Vale do Paraíba estão sob alerta de perigo potencial para chuvas intensas e ventos de até 60 km/h.

O aviso meteorológico é do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), com validade até às 12h59 desta segunda-feira (11) e requer atenção da população em caso de alagamentos e descargas elétricas.

Chuvas e ventos

O órgão prevê chuvas moderadas a fortes com volume entre 20 e 30 mm/h, podendo chegar a 50 mm ao longo do dia. Os ventos podem atingir entre 40 e 60 km/h.