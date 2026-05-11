Os acidentes de trânsito mataram 40,75% a mais no Vale do Paraíba do que os homicídios nos últimos 12 meses, segundo levantamento de OVALE com base em dados oficiais.

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De abril de 2025 a março de 2026, os acidentes de trânsito deixaram 373 vítimas fatais na região enquanto os homicídios provocaram 265 mortes no mesmo período.