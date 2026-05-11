Os acidentes de trânsito mataram 40,75% a mais no Vale do Paraíba do que os homicídios nos últimos 12 meses, segundo levantamento de OVALE com base em dados oficiais.
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De abril de 2025 a março de 2026, os acidentes de trânsito deixaram 373 vítimas fatais na região enquanto os homicídios provocaram 265 mortes no mesmo período.
Os acidentes mataram 108 pessoas a mais do que os homicídios nos últimos 12 meses na região.
Os dados são do Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo) e da SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).
Em média, uma pessoa morre por acidente de trânsito na região por dia, nos últimos 12 meses. Já os homicídios registram índice de 0,72 por dia ou uma pessoa morta a cada um dia e meio – a região é a mais violenta do interior do estado e tem a maior taxa de vítimas de homicídio por 100 mil de São Paulo, atualmente com 10,47.
Mortes em 2026
O Vale do Paraíba registrou redução de 23% em mortes no trânsito no primeiro trimestre de 2026 comparado a 2025: 80 contra 104, segundo o Infosiga.
O índice de sinistros com vítimas não fatais também caiu 14,4% na mesma base de comparação: 1.412 ocorrências contra 1.650 de janeiro a março de 2025.
As 80 mortes em acidentes de trânsito nos três primeiros meses de 2026 representam o menor número de óbitos desde 2023, quando 75 pessoas perderam a vida em acidentes na região. Elas superaram o número de mortes em homicídios, que foi de 66 na região de janeiro a março deste ano.
Na série histórica do Infosiga, que começa em 2015, o trimestre menos mortal no trânsito da região foi em 2017, com 62 mortes, e o mais mortal em 2025, com 104 vítimas fatais em três meses.
As cidades com mais mortes no trânsito entre janeiro e março de 2026 foram São José dos Campos (18 óbitos), Taubaté (15), Ubatuba (5), Caçapava (5), Pindamonhangaba (5), Jacareí (5) e Caraguatatuba (4).
São José dos Campos reduziu os óbitos no trânsito em 10% no acumulado deste ano: 18 mortes contra 20 ocorrências de janeiro a março de 2025. Também houve redução de 8,2% nos sinistros com vítimas não fatais no município neste primeiro trimestre: 347 ocorrências, contra 378 no mesmo período do ano passado.