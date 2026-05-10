O motorista de um carro ficou preso nas ferragens após o veículo capotar na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, em Campos do Jordão, na manhã deste domingo (10).
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De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 7h. O capotamento teria ocorrido na altura do km 39 da estrada.
As equipes dos bombeiros retiraram o motorista de dentro do automóvel. Para tanto, eles precisaram cortar os bancos traseiros do carro.
A vítima foi conduzida pela equipe do Samu para o atendimento médico. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do motorista.
O local do acidente foi deixado aos cuidados do policiamento rodoviário e da concessionária da rodovia. O motivo do capotamento será investigado.