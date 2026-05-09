O ‘carro voador’ que está sendo desenvolvido pela Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer, vai começar a fazer testes de voo de cruzeiro, voando na horizontal, no segundo semestre deste ano. Até então, a aeronave realiza testes de voo na vertical, subindo e descendo de uma altura de mais de 40 metros do solo.
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A informação é do CEO e presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto, que acompanha com otimismo a evolução dos testes da aeronave, tecnicamente conhecida como eVTOL – aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical na sigla em inglês.
“Os testes do protótipo estão indo muito bem, já são 59 voos e mais de 2h de voos. A próxima etapa será a transição do voo [vertical] para o voo de cruzeiro”, disse o executivo nesta sexta-feira (8), em audioconferência acompanhada por OVALE.
Segundo ele, a construção dos próximos protótipos que serão usados na campanha certificação da aeronave será feita em 2027.
“Em 2027 vamos começar a construir os protótipos para fazer a certificação. Estamos indo muito bem e esperamos um grande desenvolvimento para os próximos meses”, disse Gomes Neto.
Testes diários
Segundo membros da equipe técnica da Eve, os voos de teste têm sido realizados quase que diariamente, com dois voos por dia. O protótipo do ‘carro voador’ é utilizado para aprimorar o modelo que servirá à campanha de certificação da aeronave, etapa obrigatória antes da entrada em operação.
O primeiro voo de teste da aeronave aconteceu em dezembro de 2025. Por enquanto, os voos são realizados sem piloto, controlados remotamente.
O veículo aéreo elétrico de pouso e decolagem vertical da Eve será fabricado em série em Taubaté. A aeronave acumula cerca de 2.700 intenções de compra em todo o mundo.