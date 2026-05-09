O ‘carro voador’ que está sendo desenvolvido pela Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer, vai começar a fazer testes de voo de cruzeiro, voando na horizontal, no segundo semestre deste ano. Até então, a aeronave realiza testes de voo na vertical, subindo e descendo de uma altura de mais de 40 metros do solo.

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A informação é do CEO e presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto, que acompanha com otimismo a evolução dos testes da aeronave, tecnicamente conhecida como eVTOL – aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical na sigla em inglês.