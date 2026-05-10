10 de maio de 2026
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Bombeiros combatem fogo em PEV na zona leste de São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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PEV (Posto de Entrega Voluntária) no bairro Novo Horizonte
PEV (Posto de Entrega Voluntária) no bairro Novo Horizonte

O Corpo de Bombeiros de São José dos Campos combateu um incêndio no PEV (Posto de Entrega Voluntária) na Rua dos Topógrafos, no bairro Novo Horizonte, na região leste da cidade.

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A equipe foi acionada volta de 17h40 de sábado (9), para atendimento de incêndio em vegetação. No local, foi constatado fogo em um monte de lixo descartado.

O incêndio foi extinto pela guarnição e o local foi deixado em segurança. Não houve vítimas.

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