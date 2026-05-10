A rodovia Presidente Dutra terá interdições em São José dos Campos, na altura do Viaduto Vidoca, que vão alterar o tráfego na rodovia nas próximas duas semanas para a continuidade das obras de ampliação de capacidade no trecho.
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De acordo com a concessionária que administra a rodovia, o fluxo será desviado para o lançamento de vigas no alargamento do Viaduto Vidoca. As operações ocorrerão sempre no período noturno, das 22h às 5h.
Nos dias 14, 15 e 18 de maio, haverá intervenção das 22h às 5h no km 148 da pista expressa sul, sentido São Paulo, com desvio para a marginal sul.
Nesses dias, o retorno à pista expressa poderá ser feito a partir do km 151. A orientação é que os motoristas reduzam a velocidade, respeitem a sinalização provisória e programem o deslocamento com antecedência.
Sentido Rio de Janeiro
Nos dias 19, 20 e 21 de maio, a intervenção será das 22h às 5h no km 154 da pista expressa norte, sentido Rio de Janeiro, com desvio para a marginal norte.
O retorno à pista expressa poderá ocorrer a partir do km 147+500m. A concessionária reforça que os desvios são necessários para a sequência das obras de ampliação de capacidade no trecho de São José dos Campos.
As intervenções na Dutra no Viaduto Vidoca podem causar lentidão, principalmente no início e no fim das operações. A recomendação é que condutores consultem as condições de tráfego antes de sair e evitem mudanças bruscas de faixa perto dos pontos de desvio.
O trecho urbano da rodovia em São José dos Campos passa por diferentes obras e ajustes viários. O portal também mostrou o reparo definitivo de erosão na Via Dutra em São José dos Campos, a interdição total da pista expressa e a construção do novo viaduto sob a Via Dutra.