A rodovia Presidente Dutra terá interdições em São José dos Campos, na altura do Viaduto Vidoca, que vão alterar o tráfego na rodovia nas próximas duas semanas para a continuidade das obras de ampliação de capacidade no trecho.

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De acordo com a concessionária que administra a rodovia, o fluxo será desviado para o lançamento de vigas no alargamento do Viaduto Vidoca. As operações ocorrerão sempre no período noturno, das 22h às 5h.