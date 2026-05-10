O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) começa a semana com a oferta de 505 vagas de emprego em diversas áreas de atuação, com oportunidades para profissionais com ou sem experiência, nessa segunda-feira (11).
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O destaque fica para a função de operador de teleatendimento ativo (telemarketing), que concentra o maior número de vagas. Ao todo, são 230 vagas para telemarketing, sendo 30 exclusivas para pessoas com deficiência (PCD).
Também há oportunidades com número significativo para a função de auxiliar de limpeza, que totaliza 35 vagas, além de ajudante de obras (30), instalador de linhas telefônicas (25) e atendente de lanchonete (24).
O setor da construção civil também tem destaque com as funções de armador de estrutura de concreto e pedreiro, que somam 20 vagas cada.
A relação completa de vagas e funções está disponível no site da Prefeitura de São José dos Campos (acesse aqui).
Informações
O PAT está localizado na Praça Afonso Pena, 175, no centro de São José. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Todos os serviços são gratuitos para empresários e trabalhadores.
As vagas são publicadas diariamente no site da Prefeitura de São José, a partir das 18h. Antes de se dirigir ao posto, os interessados devem consultar o site e verificar se possuem perfil para alguma das vagas anunciadas.
Em caso positivo, é preciso comparecer com a carteira de trabalho – digital ou física – e um documento de identificação. Se possível, levar também o currículo.