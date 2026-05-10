O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) começa a semana com a oferta de 505 vagas de emprego em diversas áreas de atuação, com oportunidades para profissionais com ou sem experiência, nessa segunda-feira (11).

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O destaque fica para a função de operador de teleatendimento ativo (telemarketing), que concentra o maior número de vagas. Ao todo, são 230 vagas para telemarketing, sendo 30 exclusivas para pessoas com deficiência (PCD).