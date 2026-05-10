Um jovem foi morto a tiros e a namorada ficou ferida em Pindamonhangaba. O homicídio e a tentativa de homicídio aconteceram na noite de sábado (9), por volta das 21h, na região industrial do bairro Cidade Nova, na região leste da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência, testemunhas relataram que estavam em um grupo de amigos na rua Mogi das Cruzes quando dois suspeitos se aproximaram em uma bicicleta e efetuaram vários disparos.