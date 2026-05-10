Um jovem foi morto a tiros e a namorada ficou ferida em Pindamonhangaba. O homicídio e a tentativa de homicídio aconteceram na noite de sábado (9), por volta das 21h, na região industrial do bairro Cidade Nova, na região leste da cidade.
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De acordo com o boletim de ocorrência, testemunhas relataram que estavam em um grupo de amigos na rua Mogi das Cruzes quando dois suspeitos se aproximaram em uma bicicleta e efetuaram vários disparos.
Uma adolescente foi atingida na perna. O jovem, que seria namorado dela, tentou fugir, mas foi perseguido pela avenida Gastão Vidigal e alvejado novamente.
Viaturas das polícias Civil e Militar e equipes de socorro foram acionadas para atender a ocorrência. O rapaz, de 19 anos, morreu no local.
Investigação
A área foi isolada para o trabalho dos peritos da Polícia Técnico-Científica. Depois da perícia, o corpo foi removido para o IML (Instituto Médico Legal) de Taubaté, onde serão realizados os exames de necropsia.
A SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) informou que ninguém foi preso até o momento. O caso foi registrado no plantão policial de Pindamonhangaba e já está sob investigação.
A Polícia Civil deve apurar a motivação do crime, a rota de fuga dos suspeitos e a eventual participação de outras pessoas no homicídio.
A adolescente ferida na perna também deve ser ouvida, assim que houver liberação médica, para ajudar a esclarecer a sequência dos disparos.
O caso foi registrado como homicídio. A apuração deve reunir depoimentos de testemunhas, laudos periciais e possíveis imagens de câmeras de segurança da região da Cidade Nova.