Um pedestre de 48 anos morreu atropelado por um carro na rodovia Presidente Dutra, em Caçapava, na noite de sábado (9). O acidente ocorreu no km 130 da rodovia, na pista sentido Rio de Janeiro, na região do bairro Vila São João.

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De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi identificada como Luciano de Oliveira Chaves. Ele atravessava a via no momento em que foi atingido por um Chevrolet Agile LTZ preto, com registro em Jacareí.