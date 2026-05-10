Um pedestre de 48 anos morreu atropelado por um carro na rodovia Presidente Dutra, em Caçapava, na noite de sábado (9). O acidente ocorreu no km 130 da rodovia, na pista sentido Rio de Janeiro, na região do bairro Vila São João.
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De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi identificada como Luciano de Oliveira Chaves. Ele atravessava a via no momento em que foi atingido por um Chevrolet Agile LTZ preto, com registro em Jacareí.
O registro policial classifica o caso como homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no Código de Trânsito Brasileiro.
A equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou à Polícia Civil que o condutor trafegava pela rodovia quando foi surpreendido pela travessia repentina do pedestre. O motorista tentou uma manobra defensiva para evitar o impacto, mas não conseguiu impedir o atropelamento.
A vítima recebeu socorro de equipe de resgate, mas morreu. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para os exames legais.
Condutor não foi preso
O condutor permaneceu no local, prestou informações às autoridades e compareceu à unidade policial. O boletim aponta que ele recusou o teste do etilômetro em um primeiro momento, mas aceitou o exame na delegacia.
O resultado foi negativo para ingestão de álcool. O registro também informa que, até aquele momento, não havia elemento indicativo de embriaguez ao volante ou alteração da capacidade psicomotora por substância psicoativa. O delegado decidiu pela não autuação em flagrante do motorista.
A investigação segue por inquérito policial. A Polícia Civil aguarda os laudos periciais para esclarecer a dinâmica do atropelamento fatal na Via Dutra em Caçapava.
A perícia técnica e o delegado de sobreaviso compareceram ao local para as providências cabíveis. Os familiares da vítima foram comunicados sobre o acidente.