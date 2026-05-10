A Guarda Civil Municipal de Jacareí registrou queda de quase 30% nos casos de perturbação de sossego atendidos e confirmados entre janeiro e abril de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado.

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Segundo dados da Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão, foram 150 ocorrências constatadas nos quatro primeiros meses de 2024. Em 2025, o número caiu para 108. Já em 2026, foram registrados 79 casos.