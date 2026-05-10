A Guarda Civil Municipal de Jacareí registrou queda de quase 30% nos casos de perturbação de sossego atendidos e confirmados entre janeiro e abril de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado.
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Segundo dados da Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão, foram 150 ocorrências constatadas nos quatro primeiros meses de 2024. Em 2025, o número caiu para 108. Já em 2026, foram registrados 79 casos.
Somente em abril deste ano, a GCM confirmou 23 ocorrências de perturbação de sossego. Desse total, 15 aconteceram em residências e oito em estabelecimentos comerciais.
Os casos considerados no levantamento envolvem situações em que equipes da Guarda foram acionadas e identificaram irregularidades previstas na Lei Municipal 5.811/2013, relacionada a ruídos e sons excessivos.
O secretário de Segurança e Defesa do Cidadão, Rafael Júlio, afirmou que os resultados estão ligados ao uso de estratégias baseadas em dados, além do mapeamento de áreas com maior incidência de ocorrências e da distribuição do efetivo.
De acordo com a prefeitura, a estrutura da Guarda também passou por reforço em treinamento e integração com outras forças de segurança. Apenas em 2025, foram realizadas cerca de 19 mil horas de capacitação.
Atualmente, 29 aprovados em concurso público participam de um curso de formação técnica com carga horária de 1.236 horas. O treinamento inclui atividades teóricas e práticas.