A advogada da estudante Carolina Ferreira, 21 anos, que acusa um professor da Unesp (Universidade Estadual Paulista) de São José dos Campos de estupro, disse que a defesa dela não aceitará impunidade e nem a revitimização.

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“A defesa de Carolina será intransigente na busca por justiça. Que este processo sirva como um farol de esperança para que nenhuma outra mulher precise interromper sua trajetória acadêmica pelo medo”, disse a advogada Luciana Borsoi, da Borsoi Marino Sociedade de Advogados, em São José, especializada em Direito das Mulheres.