O empresário do setor gastronômico Vitor Milward vive um momento de destaque à frente do Cajá Bar e Restaurante, em São José dos Campos. O estabelecimento acaba de receber o prestigiado Certificado de Excelência Garfo de Ouro, um dos reconhecimentos mais relevantes da gastronomia brasileira, agora exibido com orgulho em sua parede.

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A equipe do Guia Garfo de Ouro visitou o Cajá para uma avaliação anônima de algumas especialidades do cardápio. Entre os destaques, o tradicional “Baião de Dois” conquistou os avaliadores. Preparado com baby beef e servido com farofa, vinagrete e mandioca frita, o prato impressionou pelo sabor marcante e equilíbrio dos ingredientes.