09 de maio de 2026
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JOSÉ LUIZ

Bar joseense conquista prestigiado prêmio da gastronomia do país

Por Interino | Colunista social
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Bar joseense conquista prestigiado prêmio da gastronomia do país
Bar joseense conquista prestigiado prêmio da gastronomia do país

O empresário do setor gastronômico Vitor Milward vive um momento de destaque à frente do Cajá Bar e Restaurante, em São José dos Campos. O estabelecimento acaba de receber o prestigiado Certificado de Excelência Garfo de Ouro, um dos reconhecimentos mais relevantes da gastronomia brasileira, agora exibido com orgulho em sua parede.

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A equipe do Guia Garfo de Ouro visitou o Cajá para uma avaliação anônima de algumas especialidades do cardápio. Entre os destaques, o tradicional “Baião de Dois” conquistou os avaliadores. Preparado com baby beef e servido com farofa, vinagrete e mandioca frita, o prato impressionou pelo sabor marcante e equilíbrio dos ingredientes.

Outro ponto forte mencionado foi o chope da casa, servido sempre bem gelado e extraído com nitrogênio. Esse método garante uma textura mais cremosa, com bolhas menores e um colarinho persistente, proporcionando uma experiência mais leve e sofisticada ao consumidor.

De acordo com representantes do guia, o Cajá mantém um padrão elevado de qualidade, o que garantiu sua indicação como uma das referências gastronômicas da cidade. Apesar do nome remeter à culinária típica do Norte e Nordeste, o restaurante surpreende pela diversidade do cardápio, que também inclui pizzas e outras opções.

“A nossa proposta é valorizar ingredientes tipicamente brasileiros, com forte influência regional, oferecendo receitas tradicionais com um toque contemporâneo. Esse prêmio mostra que estamos no caminho certo”, afirma Milward.

Com essa conquista, o Cajá Bar e Restaurante reforça sua posição entre os principais nomes da gastronomia de São José dos Campos.

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