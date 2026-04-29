O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) irá concluir nessa quinta-feira (30) o julgamento do novo recurso do deputado estadual Ortiz Junior (Republicanos) contra a decisão do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) que cassou o mandato do parlamentar por infidelidade partidária. A apelação está sendo analisada em sessão virtual.

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O julgamento teve início em outra sessão virtual, entre os dias 6 e 12 de março. Na ocasião, dos sete ministros, apenas o relator, André Mendonça, chegou a votar - ele se manifestou contra o recurso de Ortiz. Na sequência, Floriano de Azevedo Marques pediu vista (mais tempo para análise).