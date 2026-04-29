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CRIME ORGANIZADO

‘Irmão’ do PCC é executado em guerra do tráfico em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Deic
Policial civil durante a operação
Policial civil durante a operação

A Polícia Civil apontou que a execução de um integrante do PCC (Primeiro Comando da Capital), no bairro Água Quente, em Taubaté, foi motivada por disputas pelo controle do tráfico de drogas na região.

A informação foi confirmada nesta quarta-feira (29), durante a deflagração da megaoperação “Brooklin”, que resultou em 17 prisões.

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O homem apontado como integrante do PCC e conhecido como “Irmão Quadrado” foi assassinado em meio à disputa territorial em uma área dominada por facções criminosas. A partir desse homicídio, investigadores da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) iniciaram um trabalho que levou à identificação de uma associação criminosa atuante na região.

Guerra do tráfico em Taubaté

De acordo com a Polícia Civil, a investigação revelou que a morte do integrante da facção está diretamente ligada à disputa pelo controle de pontos de venda de drogas na região conhecida como “Brooklin”, no bairro Hercules Masson.

As autoridades destacam que o tráfico tem relação direta com crimes violentos registrados recentemente na cidade, incluindo homicídios. A operação teve como objetivo desarticular a organização criminosa e reduzir os índices de violência.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos e aprofundar a ligação entre o tráfico e os crimes contra a vida na região.

Megaoperação prende suspeitos e apreende armas

A operação mobilizou forças integradas da Polícia Civil, Polícia Militar, BAEP, Força Tática e Guardas Municipais de Taubaté e Pindamonhangaba. Ao todo, foram cumpridos cerca de 40 mandados de busca e 20 de prisão temporária nas cidades de Taubaté, Pindamonhangaba e Tremembé.

Segundo a polícia, 17 pessoas foram presas durante a ação, além do cumprimento de outros mandados contra investigados já detidos. Um dos alvos segue foragido e estaria escondido em São Gonçalo (RJ), onde houve tentativa de captura, frustrada após confronto com barricadas.

Durante a operação, foram apreendidos dois revólveres, munições, grande quantidade de entorpecentes, balanças de precisão, celulares e mais de R$ 5 mil em dinheiro.

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