A Polícia Civil apontou que a execução de um integrante do PCC (Primeiro Comando da Capital), no bairro Água Quente, em Taubaté, foi motivada por disputas pelo controle do tráfico de drogas na região.
A informação foi confirmada nesta quarta-feira (29), durante a deflagração da megaoperação “Brooklin”, que resultou em 17 prisões.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O homem apontado como integrante do PCC e conhecido como “Irmão Quadrado” foi assassinado em meio à disputa territorial em uma área dominada por facções criminosas. A partir desse homicídio, investigadores da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) iniciaram um trabalho que levou à identificação de uma associação criminosa atuante na região.
Guerra do tráfico em Taubaté
De acordo com a Polícia Civil, a investigação revelou que a morte do integrante da facção está diretamente ligada à disputa pelo controle de pontos de venda de drogas na região conhecida como “Brooklin”, no bairro Hercules Masson.
As autoridades destacam que o tráfico tem relação direta com crimes violentos registrados recentemente na cidade, incluindo homicídios. A operação teve como objetivo desarticular a organização criminosa e reduzir os índices de violência.
As investigações continuam para identificar outros envolvidos e aprofundar a ligação entre o tráfico e os crimes contra a vida na região.
Megaoperação prende suspeitos e apreende armas
A operação mobilizou forças integradas da Polícia Civil, Polícia Militar, BAEP, Força Tática e Guardas Municipais de Taubaté e Pindamonhangaba. Ao todo, foram cumpridos cerca de 40 mandados de busca e 20 de prisão temporária nas cidades de Taubaté, Pindamonhangaba e Tremembé.
Segundo a polícia, 17 pessoas foram presas durante a ação, além do cumprimento de outros mandados contra investigados já detidos. Um dos alvos segue foragido e estaria escondido em São Gonçalo (RJ), onde houve tentativa de captura, frustrada após confronto com barricadas.
Durante a operação, foram apreendidos dois revólveres, munições, grande quantidade de entorpecentes, balanças de precisão, celulares e mais de R$ 5 mil em dinheiro.