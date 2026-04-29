A Polícia Civil apontou que a execução de um integrante do PCC (Primeiro Comando da Capital), no bairro Água Quente, em Taubaté, foi motivada por disputas pelo controle do tráfico de drogas na região.

A informação foi confirmada nesta quarta-feira (29), durante a deflagração da megaoperação “Brooklin”, que resultou em 17 prisões.

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