A Defesa Civil emitiu, no fim da tarde desta quarta-feira (29), um alerta para ocorrência de chuva isolada acompanhada de raios em São José dos Campos, além dos municípios de Igaratá e Caçapava. O aviso, encaminhado por volta das 17h04, orienta a população a buscar abrigo diante do risco de descargas elétricas.

De acordo com o comunicado, as instabilidades também podem atingir cidades vizinhas, elevando o nível de atenção em toda a região do Vale do Paraíba. A recomendação é evitar áreas abertas, não se abrigar sob árvores e manter distância de estruturas metálicas durante a tempestade.

Em São José dos Campos, a chuva começou de forma pontual, mas com intensidade variável em diferentes bairros. Há registros de pancadas rápidas acompanhadas de trovões, típicas de formações isoladas de tempestade, comuns em períodos de calor e alta umidade.