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Servidora da saúde que seria ouvida pela Câmara pede exoneração

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/CMT
Gestora de atenção especializada em saúde da Prefeitura de Taubaté seria ouvida nessa quinta-feira, mas pediu exoneração do cargo nessa semana; antes, oitiva já havia sido adiada por licença médica
Gestora de atenção especializada em saúde da Prefeitura de Taubaté seria ouvida nessa quinta-feira, mas pediu exoneração do cargo nessa semana; antes, oitiva já havia sido adiada por licença médica

Exoneração
Convocada pela Câmara de Taubaté para estar esclarecimentos, a gestora de atenção especializada em saúde da Prefeitura, Mônica dos Santos Machado, pediu exoneração do cargo.

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Comunicado
Datada de terça-feira (28), a exoneração foi comunicada à Câmara na tarde dessa quarta-feira (29), pelo prefeito Sérgio Victor (Novo). A oitiva de Mônica estava marcada para essa quinta-feira (30), a partir de 14h30.

Licença
Antes, a oitiva de Mônica chegou a ser agendada para o dia 17 de abril. Mas, na ocasião, a então servidora saiu de licença médica, com retorno na última segunda-feira (27).

Requerimento
Proposta pelo vereador Moises Pirulito (PL), que não integra a base aliada ao prefeito, a convocação da servidora foi aprovada por unanimidade pela Câmara em outubro do ano passado.

Temas
Entre os temas que seriam questionados estão a falta de contratação de médicos e outros profissionais da área, as dificuldades enfrentadas pelas unidades de saúde, os impactos para a população e denúncias relacionadas à atenção básica.

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