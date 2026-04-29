Exoneração

Convocada pela Câmara de Taubaté para estar esclarecimentos, a gestora de atenção especializada em saúde da Prefeitura, Mônica dos Santos Machado, pediu exoneração do cargo.

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Comunicado

Datada de terça-feira (28), a exoneração foi comunicada à Câmara na tarde dessa quarta-feira (29), pelo prefeito Sérgio Victor (Novo). A oitiva de Mônica estava marcada para essa quinta-feira (30), a partir de 14h30.