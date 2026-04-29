Exoneração
Convocada pela Câmara de Taubaté para estar esclarecimentos, a gestora de atenção especializada em saúde da Prefeitura, Mônica dos Santos Machado, pediu exoneração do cargo.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Comunicado
Datada de terça-feira (28), a exoneração foi comunicada à Câmara na tarde dessa quarta-feira (29), pelo prefeito Sérgio Victor (Novo). A oitiva de Mônica estava marcada para essa quinta-feira (30), a partir de 14h30.
Licença
Antes, a oitiva de Mônica chegou a ser agendada para o dia 17 de abril. Mas, na ocasião, a então servidora saiu de licença médica, com retorno na última segunda-feira (27).
Requerimento
Proposta pelo vereador Moises Pirulito (PL), que não integra a base aliada ao prefeito, a convocação da servidora foi aprovada por unanimidade pela Câmara em outubro do ano passado.
Temas
Entre os temas que seriam questionados estão a falta de contratação de médicos e outros profissionais da área, as dificuldades enfrentadas pelas unidades de saúde, os impactos para a população e denúncias relacionadas à atenção básica.