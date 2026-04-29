A 37ª Festa da Colônia Agrícola Italiana, no Quiririm, Taubaté, começa nesta quarta-feira (29) com uma série de atrações artísticas, além da gastronomia típica. Serão cinco dias de festa.
Confira a agenda completa:
- Quarta-feira (29)
O evento tem início na quarta-feira, com a abertura das barracas às 19h e funcionamento até as 23h. A solenidade oficial de abertura ocorre no palco principal às 19h30, reunindo autoridades locais e a direção da Associação Cultural das Tradições Italianas. Na sequência, às 20h30, acontece o concurso para a escolha da Rainha e Princesas da Festa, acompanhado pelo show da banda Mistura Itália.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
- Quinta-feira (30)
Na quinta-feira, o público pode aproveitar as barracas em dois períodos: das 11h às 15h e das 18h às 23h30. A programação cultural conta com intervenções de teatros mambembes pelas ruas durante o dia. A partir das 19h, o palco principal recebe os grupos La Prima Tarantella, Piccola Tarantella, Danza Mazzolin di Fiori e o Grupo Folclórico Italiano Santa Lucia (adulto e mirim). O encerramento da noite fica por conta da banda Via Roma.
- Sexta-feira (1º)
Na sexta-feira, feriado, o horário das barracas segue o cronograma anterior. As atrações musicais no palco municipal começam às 12h30 com a Famuta, seguida pela banda Luna e pela artista Luiza Monteiro. Às 17h, haverá a encenação da peça As Aventuras de Pinóquio. À noite, a partir das 19h, retornam as danças folclóricas com os grupos La Prima Tarantella, Mazzolin di Fiori e Santa Lucia, encerrando com o show de Tony Angeli.
- Sábado (2)
O sábado terá barracas abertas das 11h às 23h30. No palco principal, a tarde começa com teatro às 15h e show de Renato Gabiani às 17h. A partir das 18h, se apresentam grupos folclóricos, incluindo La Prima Tarantella, Piccola Tarantella, Mazzolin di Fiori e Santa Lucia. O destaque da noite é o show com os Três Tenores do Brasil, às 21h30. Nas esquinas, o Duo Notte Stellata toca às 19h, seguido por intervenções artísticas às 20h.
- Domingo (3)
O encerramento ocorre no domingo com um dos momentos mais tradicionais, o Desfile da Imigração Italiana, que acontece às 10h30 com a participação de diversos grupos culturais.
À tarde, haverá missa em italiano na Igreja Matriz às 16h.
No palco principal, a programação musical começa às 14h com Luiza Monteiro, seguida por teatro e as apresentações finais dos grupos folclóricos a partir das 17h. A festa termina com o show da Banda Itália Brasil às 21h. Durante todo o dia, o Duo Notte Stellata e diversos artistas de rua garantem a animação pelas esquinas de Quiririm.