Audiência

A audiência pública que seria realizada nessa quarta-feira (29) na Câmara de Taubaté, a partir das 18h, para debater o dissídio dos servidores da Prefeitura, foi transferida para o dia 22 de maio, no mesmo horário.

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Cobrança

A nova data foi anunciada no fim da sessão dessa terça-feira (28), após a oposição criticar a base aliada ao governo Sérgio Victor (Novo) por não ter confirmado a realização da audiência no dia 29 de abril. "Se não tiver audiencia, vamos deixar claro quem foram os vereadores que impediram a realização dessa audiência", reclamou o vereador Isaac do Carmo (PT), na tribuna.