Audiência
A audiência pública que seria realizada nessa quarta-feira (29) na Câmara de Taubaté, a partir das 18h, para debater o dissídio dos servidores da Prefeitura, foi transferida para o dia 22 de maio, no mesmo horário.
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Cobrança
A nova data foi anunciada no fim da sessão dessa terça-feira (28), após a oposição criticar a base aliada ao governo Sérgio Victor (Novo) por não ter confirmado a realização da audiência no dia 29 de abril. "Se não tiver audiencia, vamos deixar claro quem foram os vereadores que impediram a realização dessa audiência", reclamou o vereador Isaac do Carmo (PT), na tribuna.
Adiamento
Depois da crítica, o vereador Dentinho (PP) usou a tribuna para comunicar o adiamento. "O financeiro [da Prefeitura] ainda não entregou a planilha daquilo que se pode fazer", alegou. "Eu preciso de um número razoável, um número concreto, para chegar e discutir com o servidor aquilo que é concreto, e não fazer politicagem em cima do servidor", completou.
Disputa
Na sessão de 17 de março, a base aliada rejeitou um pedido da oposição para realizar a audiência pública. Após a repercussão negativa, a bancada governista aprovou na sessão seguinte, dia 24, um requerimento com a mesma finalidade, apresentado por Dentinho.
Data
O requerimento governista, de Dentinho, não previa uma data para a audiência. Já a oposição havia reservado a data de 29 de abril para a audiência pública que pretendia realizar. Por um acordo firmado entre os grupos, na sessão de 24 de março, a data foi cedida para a base aliada. Mas, com o adiamento comunicado nessa terça-feira, a data não será utilizada.
Dissídio
A data-base do funcionalismo é o mês de maio, mas até agora o governo Sérgio não se manifestou sobre o tema. Para aumentar a insegurança dos servidores, em março o prefeito editou um decreto de ajuste fiscal que colocou em xeque a concessão do reajuste salarial esse ano - em 2025, no primeiro ano da atual gestão, já não houve revisão geral nos vencimentos.