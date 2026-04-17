Militar reformado da Aeronáutica foi condenado a cinco anos de prisão por compartilhar conteúdo sexual envolvendo crianças e adolescentes, além de posse irregular de arma de fogo.

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Ele está preso preventivamente desde outubro de 2025, quando a Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão em sua casa, em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba. O réu pode recorrer da sentença.