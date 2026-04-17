O novo relacionamento de Lucas Borbas, viúvo da influenciadora Isabel Veloso, tem gerado forte repercussão nas redes sociais e provocado reações na família da jovem. A polêmica envolve a identidade da nova companheira e o momento em que o relacionamento foi assumido -- três meses após a morte de Isabel.

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A mulher apresentada por Borbas como namorada teria integrado a equipe de saúde responsável pelo atendimento do filho do casal, Arthur. A informação passou a circular nas redes e ampliou o debate sobre possíveis questões éticas e emocionais envolvendo o caso.