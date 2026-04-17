O novo relacionamento de Lucas Borbas, viúvo da influenciadora Isabel Veloso, tem gerado forte repercussão nas redes sociais e provocado reações na família da jovem. A polêmica envolve a identidade da nova companheira e o momento em que o relacionamento foi assumido -- três meses após a morte de Isabel.
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A mulher apresentada por Borbas como namorada teria integrado a equipe de saúde responsável pelo atendimento do filho do casal, Arthur. A informação passou a circular nas redes e ampliou o debate sobre possíveis questões éticas e emocionais envolvendo o caso.
Segundo Lucas Borbas, a decisão de seguir com a vida e assumir um novo relacionamento está ligada à necessidade de dar continuidade à rotina familiar e garantir uma presença feminina no cotidiano do filho.
Família reage e expõe insatisfação
A repercussão do caso foi intensificada após manifestações de familiares de Isabel, que demonstraram descontentamento com a postura de Borbas. Em publicações nas redes sociais, parentes afirmaram estar decepcionados e questionaram a condução do luto.
As críticas giram principalmente em torno do curto intervalo entre a morte da influenciadora e o início do novo relacionamento.
Profissional se pronuncia
Diante da repercussão, a fonoaudióloga apontada como nova namorada se manifestou publicamente. Ela negou qualquer envolvimento anterior com Lucas Borbas e afirmou que não houve relação extraconjugal ou quebra de conduta ética.
A profissional também esclareceu que uma imagem que circula nas redes, em que aparece ao lado da família, foi registrada após a alta médica da criança, em um contexto profissional. Segundo ela, sua atuação sempre foi pautada pela ética e responsabilidade.
Debate nas redes sociais
O caso gerou ampla discussão entre internautas, divididos entre críticas e apoio. Enquanto alguns questionam o tempo de luto e a relação com uma profissional da área da saúde, outros defendem o direito do viúvo de reconstruir a vida.