A Justiça determinou uma nova prisão do motorista da BMW investigado pela morte de Matheus Helfstein, 20 anos. Ele volta a ser preso em São José dos Campos após decisão nesta sexta-feira (17), que restabeleceu a prisão preventiva de Heitor Rabelo Stetner, preso novamente por policiais do 1º Distrito Policial na casa dos pais dele.

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A liberdade de Heitor havia sido concedida na terça-feira (14), após entendimento de que, neste momento, não há elementos suficientes para manter a prisão preventiva.