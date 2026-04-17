A realização de exames de saúde com alunos do 1º ano do ensino fundamental em uma escola municipal de Jacareí gerou repercussão entre pais e responsáveis nesta semana. O caso levou o prefeito Celso Florêncio (PL) a se manifestar publicamente, admitindo falhas no processo de comunicação.

Em entrevista à página Nossa Jacareí, o prefeito reconheceu que houve erro por parte da administração municipal. “Houve uma falha de comunicação entre a escola e os pais. A gente pede até desculpas, porque os responsáveis deveriam ter sido avisados previamente”, afirmou.

'Atendimento é feito por profissionais', diz prefeito

Segundo ele, o procedimento realizado faz parte de uma avaliação de rotina dentro do programa Saúde Nota 10, voltado à triagem de saúde dos estudantes. “É um exame semelhante ao de piscina, para verificar questões dermatológicas, como micose. As crianças não ficam nuas, permanecem de roupa íntima, e o atendimento é feito por profissionais da saúde, sempre com acompanhamento de funcionários da educação”, explicou.