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POLÊMICA

Jacareí: Prefeito admite falha após polêmica em exames com alunos

Por Leandro Vaz | Jacareí
| Tempo de leitura: 2 min
Da redação
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Reprodução
Escola onde ocorreu a polêmica
Escola onde ocorreu a polêmica

A realização de exames de saúde com alunos do 1º ano do ensino fundamental em uma escola municipal de Jacareí gerou repercussão entre pais e responsáveis nesta semana. O caso levou o prefeito Celso Florêncio (PL) a se manifestar publicamente, admitindo falhas no processo de comunicação.

Em entrevista à página Nossa Jacareí, o prefeito reconheceu que houve erro por parte da administração municipal. “Houve uma falha de comunicação entre a escola e os pais. A gente pede até desculpas, porque os responsáveis deveriam ter sido avisados previamente”, afirmou.

'Atendimento é feito por profissionais', diz prefeito

Segundo ele, o procedimento realizado faz parte de uma avaliação de rotina dentro do programa Saúde Nota 10, voltado à triagem de saúde dos estudantes. “É um exame semelhante ao de piscina, para verificar questões dermatológicas, como micose. As crianças não ficam nuas, permanecem de roupa íntima, e o atendimento é feito por profissionais da saúde, sempre com acompanhamento de funcionários da educação”, explicou.

O prefeito também destacou a importância do programa, que, segundo ele, já atende estudantes há mais de uma década no município. “Não é mais um programa de governo, é um programa da cidade. Ao longo dos anos, já atendeu milhares de crianças, com avaliações que vão desde visão até questões nutricionais e de pele”, disse.

Caso gerou polêmica em Jacareí

Apesar da justificativa, o caso gerou questionamentos entre pais. A polêmica começou após relatos de que alunos da Escola Municipal Sílvio Silveira Mello Filho teriam sido submetidos a exames que exigiram a retirada de roupas, sem aviso prévio às famílias.

De acordo com responsáveis, o comunicado enviado pela escola informava que não haveria procedimentos que envolvessem esse tipo de exposição. No entanto, crianças relataram ter ficado apenas com roupas íntimas durante a avaliação, e, em alguns casos, sem a presença de professores.

“Minha filha contou que alguns colegas precisaram tirar a roupa. A gente não foi avisado disso”, afirmou uma mãe. Outros relatos também apontam que algumas crianças ficaram sozinhas com profissionais de saúde durante os exames, o que aumentou a preocupação dos responsáveis.

Saúde Nota 10

O atendimento foi realizado no último dia 8 de abril, no Complexo Educacional Paulo Freire, durante ação conjunta das secretarias de Saúde e Educação.

Diante da repercussão, a Prefeitura reforçou que o programa seguirá, mas que os protocolos de comunicação com as famílias serão revistos para evitar novas ocorrências.

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