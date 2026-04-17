A realização de exames de saúde com alunos do 1º ano do ensino fundamental em uma escola municipal de Jacareí gerou repercussão entre pais e responsáveis nesta semana. O caso levou o prefeito Celso Florêncio (PL) a se manifestar publicamente, admitindo falhas no processo de comunicação.
Em entrevista à página Nossa Jacareí, o prefeito reconheceu que houve erro por parte da administração municipal. “Houve uma falha de comunicação entre a escola e os pais. A gente pede até desculpas, porque os responsáveis deveriam ter sido avisados previamente”, afirmou.
'Atendimento é feito por profissionais', diz prefeito
Segundo ele, o procedimento realizado faz parte de uma avaliação de rotina dentro do programa Saúde Nota 10, voltado à triagem de saúde dos estudantes. “É um exame semelhante ao de piscina, para verificar questões dermatológicas, como micose. As crianças não ficam nuas, permanecem de roupa íntima, e o atendimento é feito por profissionais da saúde, sempre com acompanhamento de funcionários da educação”, explicou.
O prefeito também destacou a importância do programa, que, segundo ele, já atende estudantes há mais de uma década no município. “Não é mais um programa de governo, é um programa da cidade. Ao longo dos anos, já atendeu milhares de crianças, com avaliações que vão desde visão até questões nutricionais e de pele”, disse.
Caso gerou polêmica em Jacareí
Apesar da justificativa, o caso gerou questionamentos entre pais. A polêmica começou após relatos de que alunos da Escola Municipal Sílvio Silveira Mello Filho teriam sido submetidos a exames que exigiram a retirada de roupas, sem aviso prévio às famílias.
De acordo com responsáveis, o comunicado enviado pela escola informava que não haveria procedimentos que envolvessem esse tipo de exposição. No entanto, crianças relataram ter ficado apenas com roupas íntimas durante a avaliação, e, em alguns casos, sem a presença de professores.
“Minha filha contou que alguns colegas precisaram tirar a roupa. A gente não foi avisado disso”, afirmou uma mãe. Outros relatos também apontam que algumas crianças ficaram sozinhas com profissionais de saúde durante os exames, o que aumentou a preocupação dos responsáveis.
Saúde Nota 10
O atendimento foi realizado no último dia 8 de abril, no Complexo Educacional Paulo Freire, durante ação conjunta das secretarias de Saúde e Educação.
Diante da repercussão, a Prefeitura reforçou que o programa seguirá, mas que os protocolos de comunicação com as famílias serão revistos para evitar novas ocorrências.