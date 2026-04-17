Uma influenciadora digital e ex-participante de concursos de beleza foi presa durante uma operação da Polícia Federal contra uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas. A ação ocorreu em Uberlândia (MG) e faz parte de uma investigação que apura o envio de entorpecentes para outros estados.

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Segundo as autoridades, a jovem Sara Monteiro, conhecida como “Miss Uberlândia”, é suspeita de integrar o esquema criminoso, que atuaria no transporte e distribuição de drogas, com ramificações fora de Minas Gerais.