Uma influenciadora digital e ex-participante de concursos de beleza foi presa durante uma operação da Polícia Federal contra uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas. A ação ocorreu em Uberlândia (MG) e faz parte de uma investigação que apura o envio de entorpecentes para outros estados.
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Segundo as autoridades, a jovem Sara Monteiro, conhecida como “Miss Uberlândia”, é suspeita de integrar o esquema criminoso, que atuaria no transporte e distribuição de drogas, com ramificações fora de Minas Gerais.
A prisão ocorreu durante o cumprimento de mandados judiciais expedidos no âmbito da operação. Ao todo, a ofensiva mobilizou agentes federais em diferentes cidades e teve como objetivo desarticular a estrutura da organização.
Investigação e suspeitas
De acordo com a Polícia Federal, o grupo investigado é apontado como responsável por um esquema estruturado de tráfico interestadual de drogas.
A influenciadora teria papel no suporte logístico das atividades criminosas, embora detalhes sobre sua atuação específica não tenham sido totalmente divulgados.
As investigações indicam que a organização utilizava estratégias para tentar despistar a fiscalização, incluindo o uso de pessoas sem antecedentes criminais aparentes.
Operação e apreensões
Durante a operação, foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão. Materiais considerados relevantes para a investigação foram recolhidos e serão analisados.
A Polícia Federal não descarta novas prisões, já que a apuração segue em andamento.
Repercussão
A prisão chamou atenção pela notoriedade da suspeita nas redes sociais e participação em concursos de beleza na região.
O caso ganhou repercussão nacional e reacende o debate sobre o uso de perfis públicos e influenciadores em atividades ilícitas.