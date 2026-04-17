A Polícia Civil afirma que o comerciante Vinícius Augusto dos Santos Moreira, de 31 anos, conhecido como Vini, foi morto por causa de uma dívida com agiotas em Campos do Jordão. O crime, que chocou a cidade, teve características de execução e terminou com o corpo da vítima carbonizado.
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A conclusão faz parte das investigações que avançaram nesta quinta-feira (16), quando dois homens foram presos suspeitos de participação no assassinato.
Segundo a polícia, Vini foi executado a tiros dentro da própria lanchonete, no bairro Abernéssia, no dia 2 de abril. Após o ataque, os criminosos ainda incendiaram o corpo, em uma tentativa de dificultar a identificação e apagar vestígios.
Prisões e operação policial
As prisões ocorreram durante uma operação da Polícia Civil, que cumpriu mandados de busca e apreensão em bairros como Vila Santo Antônio e Vila Sodipe.
Durante as diligências, os investigadores apreenderam celulares, anotações ligadas ao tráfico de drogas e registros de possíveis empréstimos associados à prática de agiotagem.
A polícia acredita que o material pode ajudar a esclarecer a motivação e a participação de outros envolvidos.
Dívida de R$ 60 mil e cobrança violenta
De acordo com o boletim de ocorrência, uma das principais linhas de investigação aponta que o comerciante teria uma dívida de cerca de R$ 60 mil com agiotas.
A suspeita é de que a cobrança tenha evoluído para uma execução violenta, reforçando a hipótese de latrocínio ou acerto de contas.
Paralelamente, os investigadores também apuram a possibilidade de conflitos pessoais, incluindo um suposto relacionamento com uma mulher casada. As hipóteses ainda são analisadas e não foram confirmadas oficialmente.
Execução e fuga em motos
O crime teve dinâmica rápida e organizada. Segundo a investigação, os suspeitos chegaram ao local em duas motocicletas.
Ao menos um deles entrou no estabelecimento e efetuou os disparos contra a vítima. Após o ataque, o grupo fugiu.
A ação indica planejamento prévio, segundo a polícia.
Investigação continua
O caso segue sob investigação, e a polícia trabalha para localizar um quarto suspeito de envolvimento no crime.
Imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas, e novas testemunhas devem ser ouvidas nos próximos dias.