A Polícia Civil afirma que o comerciante Vinícius Augusto dos Santos Moreira, de 31 anos, conhecido como Vini, foi morto por causa de uma dívida com agiotas em Campos do Jordão. O crime, que chocou a cidade, teve características de execução e terminou com o corpo da vítima carbonizado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A conclusão faz parte das investigações que avançaram nesta quinta-feira (16), quando dois homens foram presos suspeitos de participação no assassinato.