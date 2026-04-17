A manifestação do movimento grevista de trabalhadores da Urbam (Urbanizadora Municipal), realizada na manhã desta sexta-feira (17), teve baixa adesão e pouco impacto na rotina da cidade, de acordo com a avaliação de fontes ligadas à Prefeitura de São José dos Campos ouvidas por OVALE.

Os manifestantes fizeram uma passeata até o Paço Municipal nesta sexta-feira (17), no quinto dia de paralisação por melhores condições de trabalho.

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