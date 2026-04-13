Os trabalhadores da Urbam (Urbanizadora Municipal) decidiram, em assembleia liderada pelo SEAAC (Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio), paralisar as atividades por tempo indeterminado a partir desta segunda-feira (13). Segundo sindicato, a greve foi aprovada pela maioria dos presentes após o esgotamento das tentativas de conciliação com a empresa.

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