Os trabalhadores da Urbam (Urbanizadora Municipal) decidiram, em assembleia liderada pelo SEAAC (Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio), paralisar as atividades por tempo indeterminado a partir desta segunda-feira (13). Segundo sindicato, a greve foi aprovada pela maioria dos presentes após o esgotamento das tentativas de conciliação com a empresa.
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A paralisação é o resultado de uma série de impasses em negociações. Os principais pontos de conflito são:
- Aumento progressivo: A retirada da proposta de progressão salarial por parte da empresa;
- Convênio médico: Críticas ao convênio médico, que além de apresentar falhas no atendimento, impõe altas taxas de coparticipação aos funcionários;
- Jornada de trabalho: O sindicato contesta mudanças na escala de trabalho, que estariam prejudicando a rotina e o descanso dos colaboradores;
- Reajuste salarial: As propostas apresentadas até o momento não suprem as perdas financeiras acumuladas pela categoria.
Impacto na Cidade
Vídeos registrados na manhã desta segunda-feira mostram grupos de agentes de limpeza no centro de São José dos Campos com cartazes protestando, dizendo que "o lixo não tem pressa". Um alerta para o acúmulo de resíduos que deve ocorrer nos próximos dias caso as negociações não tenham andamento.
Nota oficial da Urbam
Em resposta, a Urbam divulgou uma nota oficial repudiando o movimento grevista e declarou que trabalhadores que desejam continuar atuando estão sendo impedidos por manifestantes ligados ao movimento.
Segundo a empresa, a paralisação é considerada “irresponsável” e prejudica diretamente a população ao comprometer a prestação de serviços essenciais. Atividades como varrição e coleta seletiva já estão sendo impactadas, causando transtornos à cidade. Para amenizar os efeitos, foi posto em prática um plano de contingência.
A empresa afirmou que não compactua com ações que penalizam a população e que seu departamento jurídico adotará medidas legais para garantir a continuidade dos serviços essenciais.
Enquanto isso, a situação segue sem previsão de acordo. A população pode enfrentar acúmulo de resíduos até que avancem as negociações entre as partes.