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LIMPEZA PARALISADA

AGORA: Trabalhadores da Urbam entram em greve em SJC

Por Luyse Camargo | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Colaboradores protestam na região central de SJC
Colaboradores protestam na região central de SJC

Os trabalhadores da Urbam (Urbanizadora Municipal) decidiram, em assembleia liderada pelo SEAAC (Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio), paralisar as atividades por tempo indeterminado a partir desta segunda-feira (13). Segundo sindicato, a greve foi aprovada pela maioria dos presentes após o esgotamento das tentativas de conciliação com a empresa.

Leia mais: SJC: Urbam diz que greve é irresponsável e adotará medidas legais

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A paralisação é o resultado de uma série de impasses em negociações. Os principais pontos de conflito são:

  • Aumento progressivo: A retirada da proposta de progressão salarial por parte da empresa;
  • Convênio médico: Críticas ao convênio médico, que além de apresentar falhas no atendimento, impõe altas taxas de coparticipação aos funcionários;
  • Jornada de trabalho: O sindicato contesta mudanças na escala de trabalho, que estariam prejudicando a rotina e o descanso dos colaboradores;
  • Reajuste salarial: As propostas apresentadas até o momento não suprem as perdas financeiras acumuladas pela categoria.

Impacto na Cidade

Vídeos registrados na manhã desta segunda-feira mostram grupos de agentes de limpeza no centro de São José dos Campos com cartazes protestando, dizendo que "o lixo não tem pressa". Um alerta para o acúmulo de resíduos que deve ocorrer nos próximos dias caso as negociações não tenham andamento.

Nota oficial da Urbam

Em resposta, a Urbam divulgou uma nota oficial repudiando o movimento grevista e declarou que trabalhadores que desejam continuar atuando estão sendo impedidos por manifestantes ligados ao movimento.

Segundo a empresa, a paralisação é considerada “irresponsável” e prejudica diretamente a população ao comprometer a prestação de serviços essenciais. Atividades como varrição e coleta seletiva já estão sendo impactadas, causando transtornos à cidade. Para amenizar os efeitos, foi posto em prática um plano de contingência.

A empresa afirmou que não compactua com ações que penalizam a população e que seu departamento jurídico adotará medidas legais para garantir a continuidade dos serviços essenciais.

Enquanto isso, a situação segue sem previsão de acordo. A população pode enfrentar acúmulo de resíduos até que avancem as negociações entre as partes.

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