Um grave acidente foi registrado na Vila Iracema, na região do Putim, zona sudeste de São José dos Campos, após a queda de um poste de iluminação pública. A ocorrência deixou um homem, identificado como Odair, de aproximadamente 60 anos, em estado grave.
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Segundo informações apuradas, a queda do poste espalhou cabos de alta tensão pela via. Odair teria sido atingido pela fiação no momento do incidente e sofreu uma descarga elétrica. Antes da chegada das equipes de resgate, familiares prestaram os primeiros socorros. O pai da vítima, um idoso, realizou massagens na tentativa de reanimá-lo.
Imagens aéreas mostram que o poste foi completamente arrancado da base, com fios energizados espalhados pelo asfalto. Além do risco elétrico, houve o rompimento de uma tubulação de água, o que contribuiu para a erosão do solo na área.
Diante da gravidade da situação, os próprios familiares colocaram Odair em um carro e o encaminharam até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Putim, onde ele recebeu atendimento médico.