Um grave acidente foi registrado na Vila Iracema, na região do Putim, zona sudeste de São José dos Campos, após a queda de um poste de iluminação pública. A ocorrência deixou um homem, identificado como Odair, de aproximadamente 60 anos, em estado grave.

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Segundo informações apuradas, a queda do poste espalhou cabos de alta tensão pela via. Odair teria sido atingido pela fiação no momento do incidente e sofreu uma descarga elétrica. Antes da chegada das equipes de resgate, familiares prestaram os primeiros socorros. O pai da vítima, um idoso, realizou massagens na tentativa de reanimá-lo.