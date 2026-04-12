13 de abril de 2026
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QUEDA DE POSTE

VÍDEO: Morador de SJC fica em estado grave após ser eletrocutado

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Leandro Vaz/OVALE
Poste de energia elétrica caiu na localidade
Poste de energia elétrica caiu na localidade

Um grave acidente foi registrado na Vila Iracema, na região do Putim, zona sudeste de São José dos Campos, após a queda de um poste de iluminação pública. A ocorrência deixou um homem, identificado como Odair, de aproximadamente 60 anos, em estado grave.

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Segundo informações apuradas, a queda do poste espalhou cabos de alta tensão pela via. Odair teria sido atingido pela fiação no momento do incidente e sofreu uma descarga elétrica. Antes da chegada das equipes de resgate, familiares prestaram os primeiros socorros. O pai da vítima, um idoso, realizou massagens na tentativa de reanimá-lo.

Imagens aéreas mostram que o poste foi completamente arrancado da base, com fios energizados espalhados pelo asfalto. Além do risco elétrico, houve o rompimento de uma tubulação de água, o que contribuiu para a erosão do solo na área.

Diante da gravidade da situação, os próprios familiares colocaram Odair em um carro e o encaminharam até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Putim, onde ele recebeu atendimento médico.

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