Um acidente grave foi registrado na Vila Iracema, na região do Putim, zona sudeste de São José dos Campos, após a queda de um poste de iluminação pública. O incidente, neste domingo (12) mobilizou equipes de emergência e resultou em uma pessoa gravemente ferida.
A queda do poste espalhou cabos de alta tensão pela via. Uma pessoa que passava pelo local foi atingida pela fiação e sofreu uma forte descarga elétrica. Familiares prestaram os primeiros socorros e encaminharam a vítima ao hospital, onde permanece em estado grave.
Imagens aéreas mostram que o poste foi completamente arrancado da base, com fios energizados espalhados pelo asfalto. Além do risco elétrico, houve o rompimento de uma tubulação de água, o que contribuiu para a erosão do solo na área.
A rua foi totalmente interditada pela Defesa Civil e pela Guarda Civil Municipal para garantir a segurança dos moradores e permitir o trabalho das equipes técnicas. O fornecimento de energia na região foi interrompido temporariamente.