Um acidente grave foi registrado na Vila Iracema, na região do Putim, zona sudeste de São José dos Campos, após a queda de um poste de iluminação pública. O incidente, neste domingo (12) mobilizou equipes de emergência e resultou em uma pessoa gravemente ferida.

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A queda do poste espalhou cabos de alta tensão pela via. Uma pessoa que passava pelo local foi atingida pela fiação e sofreu uma forte descarga elétrica. Familiares prestaram os primeiros socorros e encaminharam a vítima ao hospital, onde permanece em estado grave.