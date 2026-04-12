13 de abril de 2026
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Cratera se abre, derruba poste e homem é eletrocutado em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Um acidente grave foi registrado na Vila Iracema, na região do Putim, zona sudeste de São José dos Campos, após a queda de um poste de iluminação pública. O incidente, neste domingo (12) mobilizou equipes de emergência e resultou em uma pessoa gravemente ferida.

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A queda do poste espalhou cabos de alta tensão pela via. Uma pessoa que passava pelo local foi atingida pela fiação e sofreu uma forte descarga elétrica. Familiares prestaram os primeiros socorros e encaminharam a vítima ao hospital, onde permanece em estado grave.

Imagens aéreas mostram que o poste foi completamente arrancado da base, com fios energizados espalhados pelo asfalto. Além do risco elétrico, houve o rompimento de uma tubulação de água, o que contribuiu para a erosão do solo na área.

A rua foi totalmente interditada pela Defesa Civil e pela Guarda Civil Municipal para garantir a segurança dos moradores e permitir o trabalho das equipes técnicas. O fornecimento de energia na região foi interrompido temporariamente.

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