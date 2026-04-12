São Luiz do Paraitinga virou cenário da série “DNA do Crime”, produção brasileira da Netflix inspirada em crimes reais e ambientada em investigações policiais de grande porte.
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As gravações na cidade do Vale do Paraíba aconteceram neste fim de semana, dias 11 e 12 de abril, e a discussão na cidade vai além do fechamento temporário de ruas: o impacto econômico imediato e a vitrine turística ajudam a explicar por que a chegada da produção foi recebida de forma positiva por boa parte dos moradores.
Segundo levantamentos locais divulgados nas redes e repercutidos pela prefeitura, mais de 200 pessoas da região foram contratadas para atuar como figurantes, apoio técnico, logística e staff. Ao mesmo tempo, a presença da equipe da produtora impulsionou a ocupação de pousadas e aumentou o consumo em restaurantes, bares e lojas em um período normalmente mais fraco para o turismo.
O ganho, porém, não é só imediato. Como a Netflix opera em escala global, a gravação em São Luiz do Paraitinga amplia a exposição do município e reforça o potencial do Centro Histórico como locação audiovisual.
O desconforto causado por interdições e mudanças na rotina existe, mas tende a ser temporário. Já os efeitos econômicos e promocionais podem durar mais. Quando uma produção desse porte ocupa uma cidade histórica, ela injeta dinheiro de forma rápida em hospedagem, alimentação, transporte, serviços e mão de obra local.
Projeção nacional
No caso de São Luiz do Paraitinga, o debate faz sentido porque o município vive de tradição, cultura e turismo. A gravação de uma série reconhecida nacionalmente ajuda a projetar a cidade para novos públicos e pode gerar curiosidade futura de visitantes que descobrirem o destino pela tela.
DNA do Crime é uma série policial brasileira da Netflix inspirada em crimes reais. A trama acompanha agentes federais a partir de uma investigação que conecta amostras de DNA, roubos e crimes de fronteira. A produção se consolidou como um dos títulos brasileiros de maior alcance internacional da plataforma, o que ajuda a explicar o peso simbólico de ter cenas gravadas em uma cidade do Vale do Paraíba.
Na prática, São Luiz do Paraitinga ganha uma exposição que seria difícil comprar com campanhas tradicionais. Por isso, embora o fechamento de ruas incomode parte da população, a avaliação de quem defende a gravação é simples: o transtorno passa, mas a circulação de renda e a projeção turística podem deixar resultado.