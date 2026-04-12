São Luiz do Paraitinga virou cenário da série “DNA do Crime”, produção brasileira da Netflix inspirada em crimes reais e ambientada em investigações policiais de grande porte.

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As gravações na cidade do Vale do Paraíba aconteceram neste fim de semana, dias 11 e 12 de abril, e a discussão na cidade vai além do fechamento temporário de ruas: o impacto econômico imediato e a vitrine turística ajudam a explicar por que a chegada da produção foi recebida de forma positiva por boa parte dos moradores.