Um motociclista identificado como Claudemir Marques da Costa, 49 anos, morreu após colidir com uma vaca na rodovia Otacílio Fernandes da Silva (SP-121), no km 29,6 da pista sul, em Natividade da Serra, na noite desse sábado (11).
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De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima conduzia uma motocicleta Honda 150 Fan quando colidiu com uma vaca que estava solta sobre a pista.
Policiais rodoviários foram acionados para atendimento do acidente e, no local, encontraram o motociclista já sem vida, com o óbito constatado por equipe do Samu.
A área foi preservada até a chegada da perícia técnica, que realizou os procedimentos no local. O caso foi registrado como morte acidental na Delegacia de Natividade da Serra e será investigado pela Polícia Civil.