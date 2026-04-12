Um motociclista identificado como Claudemir Marques da Costa, 49 anos, morreu após colidir com uma vaca na rodovia Otacílio Fernandes da Silva (SP-121), no km 29,6 da pista sul, em Natividade da Serra, na noite desse sábado (11).

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De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima conduzia uma motocicleta Honda 150 Fan quando colidiu com uma vaca que estava solta sobre a pista.