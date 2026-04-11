Imóvel que vai abrigar uma delegacia em São José dos Campos teve fios furtados na avenida Rui Barbosa, Vila Zizinha, na região norte. O local deverá abrigar a futura unidade do 4º Distrito Policial da cidade.

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O crime foi registrado pela Polícia Civil após um prestador de serviço relatar a subtração de cerca de 550 metros de cabos do imóvel.