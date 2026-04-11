Imóvel que vai abrigar uma delegacia em São José dos Campos teve fios furtados na avenida Rui Barbosa, Vila Zizinha, na região norte. O local deverá abrigar a futura unidade do 4º Distrito Policial da cidade.
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O crime foi registrado pela Polícia Civil após um prestador de serviço relatar a subtração de cerca de 550 metros de cabos do imóvel.
Segundo o boletim, o responsável pela comunicação disse que presta serviços para a Seccional da Polícia Civil e constatou, na manhã de 30 de março, que a fiação elétrica e os cabos de rede haviam sido levados durante a madrugada ou ao longo do fim de semana. O registro informa que a última vez em que ele teve acesso regular ao imóvel foi na sexta-feira anterior.
De acordo com o relato, o autor do furto teria precisado transpor um muro de aproximadamente 1,80 metro de altura para entrar no imóvel. O documento também informa que não havia câmeras de vigilância na parte interna da obra, embora existam equipamentos de monitoramento em imóveis vizinhos.
O boletim detalha que o furto envolveu dois tipos de material. O primeiro item foi cerca de 300 metros de fiação de rede elétrica, da marca SIL. O segundo foi aproximadamente 250 metros de cabo de transmissão de dados, de rede, da marca Furukawa.
550 metros de cabos furtados
Somados, os materiais chegam a 550 metros de cabos retirados do imóvel onde a obra está em andamento. Como o prédio deverá receber uma unidade da Polícia Civil, o caso chama atenção não apenas pelo prejuízo material, mas também pelo impacto potencial no cronograma e na estrutura necessária para o funcionamento do futuro distrito policial.
O registro da ocorrência foi formalizado como furto de fios e cabos, com enquadramento no artigo 155 do Código Penal. Até a elaboração do boletim, a autoria era desconhecida e não havia testemunhas presenciais identificadas.
No histórico do boletim, o comunicante afirmou que ainda não tinha conseguido acesso às imagens de monitoramento dos imóveis vizinhos no momento em que procurou a polícia. Por isso, uma das frentes possíveis da apuração passa justamente pela análise dessas câmeras, caso elas mostrem movimentação suspeita no período do furto.
A autoridade policial também requisitou perícia de local ao Instituto de Criminalística. Depois do registro, o caso foi encaminhado à delegacia da área para continuidade das investigações, sem prejuízo de comunicação dos fatos à Seccional de São José dos Campos. A Polícia Civil está na busca pelos criminosos.