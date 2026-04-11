Com o uso de drone, a Polícia Militar flagrou um drive-thru do tráfico de drogas na região sul de São José dos Campos e prendeu dois suspeitos.
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A ação foi realizada na última quinta-feira (9), durante a realização da “Operação Impacto com uso de Drones” no Conjunto Elmano Veloso, na zona sul de São José.
As imagens mostram diversos carros estacionando no local supostamente para a compra de entorpecentes. Há momento em que mais de um veículo para na localidade ao mesmo tempo.
Com as imagens, equipes da Força Tática e Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) do 46º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam dois suspeitos por tráfico de drogas no Elmano Veloso.
Com eles, foram localizadas porções de cocaína e maconha, dinheiro em espécie, celular e anotações do tráfico. A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde os suspeitos permaneceram à disposição da Justiça.