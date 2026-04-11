Com o uso de drone, a Polícia Militar flagrou um drive-thru do tráfico de drogas na região sul de São José dos Campos e prendeu dois suspeitos.

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A ação foi realizada na última quinta-feira (9), durante a realização da “Operação Impacto com uso de Drones” no Conjunto Elmano Veloso, na zona sul de São José.