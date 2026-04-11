Familiares do pedreiro Wellington Silva Rangel Pereira, 23 anos, desaparecido desde o final de março, estão em desespero neste sábado (11). Eles receberam informações de que o jovem teria sido assassinado e seu corpo enterrado na região do bairro Jardim da Granja, na região sudeste de São José dos Campos.

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Wellington saiu da casa dos pais, em 30 de março, afirmando que iria trabalhar e não retornou desde então. No momento em que foi visto pela última vez, ele vestia uma bermuda floral e uma camisa do Corinthians. Ele também levava uma sacola com uma calça jeans e uma camiseta preta.