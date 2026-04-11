Familiares do pedreiro Wellington Silva Rangel Pereira, 23 anos, desaparecido desde o final de março, estão em desespero neste sábado (11). Eles receberam informações de que o jovem teria sido assassinado e seu corpo enterrado na região do bairro Jardim da Granja, na região sudeste de São José dos Campos.
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Wellington saiu da casa dos pais, em 30 de março, afirmando que iria trabalhar e não retornou desde então. No momento em que foi visto pela última vez, ele vestia uma bermuda floral e uma camisa do Corinthians. Ele também levava uma sacola com uma calça jeans e uma camiseta preta.
Áudios de familiares de Wellington, aos quais OVALE teve acesso, revelam que a família recebeu informações de que ele teria sido morto e o corpo enterrado. Eles foram até o local e dizem ter encontrado a bermuda do pedreiro com marcas de sangue, além de uma bota.
Um carrinho de mão usado pelo pedreiro também teria sido achado perto do mesmo local, em uma área de mato.
“É como se alguém tivesse usado para carregar algum corpo e tivesse largado o carrinho lá. E disse que está fedendo, disse que está fedendo, disse que está muito fedor lá”, diz o trecho de um dos áudios.
A família pede que a polícia faça escavações no local para tentar encontrar o corpo de Wellington, caso ele tenha sido assassinado.
“Mandei um áudio para o chefe de investigação, pedindo pelo amor de Deus para eles fazerem alguma coisa, para eles agilizarem, porque o negócio está muito devagar”, disse uma familiar do pedreiro.
Desaparecimento
Segundo a família, Wellington foi visto pela última vez no bairro Galo Branco, na região leste de São José dos Campos. "Estou desesperada", disse Leila Silva, mãe do jovem.
Segundo informações da família, Wellington desapareceu por volta das 17h e, desde então, não deu mais notícias. A família tem recebido informações desencontradas sobre possíveis locais onde ele teria sido visto, mas até o momento nenhuma pista foi confirmada.
Em relato à reportagem, a mãe afirmou que tem procurado o filho por diferentes regiões da cidade, sem sucesso. “Estou andando o dia inteiro atrás de informações. Já fui em vários lugares e não encontrei nada. Disseram que ele poderia estar em alguns bairros, mas fui até lá e não achei. Estou desesperada”, afirmou.
A família pede que qualquer informação sobre o paradeiro de Wellington seja comunicada o quanto antes. Quem tiver notícias pode entrar em contato pelo telefone (12) 99138-2904, falar com Leila. A mãe fez um apelo e pediu ajuda para conseguir a localização do jovem.