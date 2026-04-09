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ACIDENTE NA SP-70

Adeus, Breno Filipi: motociclista morto no Vale é identificado

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Breno Esaki/Agência Saúde
Acidente aconteceu no km 122 da rodovia Carvalho Pinto, em Caçapava
Acidente aconteceu no km 122 da rodovia Carvalho Pinto, em Caçapava

Um grave acidente registrado na noite de quarta-feira (8) terminou com a morte do motociclista Breno Filipi de Araujo Santos, de 29 anos, na rodovia Governador Carvalho Pinto (SP-70), em Caçapava, no Vale do Paraíba.

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O acidente aconteceu por volta das 19h13, na altura do km 122, sentido leste. De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, a vítima conduzia uma motocicleta Honda/NXR 160 quando colidiu contra a traseira de um caminhão Mercedes-Benz, pertencente a uma transportadora da cidade de Cachoeiro de Itapemirim (ES).

Com o impacto, Breno foi arremessado ao solo e morreu ainda no local. O óbito foi constatado pelo médico da equipe de resgate da concessionária Ecovias, responsável pelo atendimento na rodovia.

Motorista do caminhão

O motorista do caminhão, de 23 anos, permaneceu no local e colaborou com a sinalização da via até a chegada das equipes policiais. Ele foi submetido ao teste do etilômetro, que não indicou consumo de álcool.

Segundo as primeiras apurações, o caminhão trafegava normalmente pela pista quando a motocicleta teria acessado a rodovia, momento em que ocorreu a colisão. Até o momento, não foram identificados indícios de imprudência, negligência ou imperícia por parte do condutor do veículo de carga.

O caso foi inicialmente registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, mas a autoridade policial informou que ainda aguarda a conclusão dos laudos periciais para definição da tipificação final.

A motocicleta foi apreendida administrativamente por estar com o licenciamento vencido. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), que deverá apontar a causa exata da morte. A ocorrência segue em investigação.

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