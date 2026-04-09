Um grave acidente registrado na noite de quarta-feira (8) terminou com a morte do motociclista Breno Filipi de Araujo Santos, de 29 anos, na rodovia Governador Carvalho Pinto (SP-70), em Caçapava, no Vale do Paraíba.

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O acidente aconteceu por volta das 19h13, na altura do km 122, sentido leste. De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, a vítima conduzia uma motocicleta Honda/NXR 160 quando colidiu contra a traseira de um caminhão Mercedes-Benz, pertencente a uma transportadora da cidade de Cachoeiro de Itapemirim (ES).