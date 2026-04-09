Um grave acidente registrado na noite de quarta-feira (8) terminou com a morte do motociclista Breno Filipi de Araujo Santos, de 29 anos, na rodovia Governador Carvalho Pinto (SP-70), em Caçapava, no Vale do Paraíba.
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O acidente aconteceu por volta das 19h13, na altura do km 122, sentido leste. De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, a vítima conduzia uma motocicleta Honda/NXR 160 quando colidiu contra a traseira de um caminhão Mercedes-Benz, pertencente a uma transportadora da cidade de Cachoeiro de Itapemirim (ES).
Com o impacto, Breno foi arremessado ao solo e morreu ainda no local. O óbito foi constatado pelo médico da equipe de resgate da concessionária Ecovias, responsável pelo atendimento na rodovia.
Motorista do caminhão
O motorista do caminhão, de 23 anos, permaneceu no local e colaborou com a sinalização da via até a chegada das equipes policiais. Ele foi submetido ao teste do etilômetro, que não indicou consumo de álcool.
Segundo as primeiras apurações, o caminhão trafegava normalmente pela pista quando a motocicleta teria acessado a rodovia, momento em que ocorreu a colisão. Até o momento, não foram identificados indícios de imprudência, negligência ou imperícia por parte do condutor do veículo de carga.
O caso foi inicialmente registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, mas a autoridade policial informou que ainda aguarda a conclusão dos laudos periciais para definição da tipificação final.
A motocicleta foi apreendida administrativamente por estar com o licenciamento vencido. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), que deverá apontar a causa exata da morte. A ocorrência segue em investigação.